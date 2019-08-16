ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прокуратура попросит об аресте Грымчака с залогом 12,5 млн гривен

Новости » Политика    16.08.2019 - 15:11
Прокуратура попросит об аресте Грымчака с залогом 12,5 млн гривен
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Меру пресечения изберет Деснянский райсуд Чернигова

Прокуратура в своем ходатайстве будет просить суд взять заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под арест с возможностью внесения залога в 12,5 млн гривен. Об этом сообщает "Громадське".

Также, по словам адвоката замминистра, меру пресечения ему и его помощнику изберет Деснянский районный суд Чернигова. Судебное заседание состоится после 17:00.

Прокуратура попросит об аресте Грымчака с залогом 12,5 млн гривен

Напомним, ранее адвокат заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что суд по избранию меры пресечения Грымчаку начнется не раньше 17 часов.

Она подчеркивала, что какой суд - Киева или Чернигова - будет выбирать меру пресечения Грымчаку, станет известно после вручения подозрения.

Адвокат не исключила, что прокуратура будет просить залог около миллиона гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении.

В среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Добавим также, в НАБУ заявляли, что Грымчак мог привлечь заместителя главы Генеральной прокуратуры Украины для влияния на решения Верховного суда.

Суд по избранию меры пресечения Грымчаку начнется не раньше 17:00, - адвокат Грымчаку сообщили о подозрении
Новости Украины мера пресеченияЮрий Грымчак
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь