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Грымчака задержали по делу, в котором расследуют нападение на Черновол

Новости » Политика    15.08.2019 - 16:38
Грымчака задержали по делу, в котором расследуют нападение на Черновол
Фото: Юрий Грымчак (ly.worldpronews.com)

Об этом свидетельствует номер дела, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на журналистку Татьяну Черновол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение жены Грымчака в Facebook.

Номер дела, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака, совпадает с номером дела о покушении на Черновол в декабре 2013 года. Производство было открыто в феврале 2014 года, подозрения в нем было объявлено 3 лицам.

Последнее судебное решение в этом производстве, опубликованное в публичном реестре, было подписано 12 июля 2019 года. Тогда еще в материалах говорилось только о нападении, упоминаний о мошенничестве, за которое якобы задержали Грымчака, в решении нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министране касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Отмечается, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица.

Кроме того, в НАБУ считают, что Юрий Грымчак мог привлечь заместителя главы Генеральной прокуратуры Украины для влияния на судебные решения Верховного суда.

Грымчак мог привлечь зама Луценко для влияния на Верховный суд, - НАБУ Задержание Грымчака: все подробности
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