Адвокат Грымчака отрицает изъятие полумиллиона долларов при его задержании

Фото: Юрий Грымчак (ly.worldpronews.com)

При задержании Грымчака, по словам адвоката, не зафиксировали передачу взятки

При задержании Юрия Грымчака (замминистра по вопросам оккупированных территорий) силовики не изымали 0,5 млн долларов, о которых заявляли накануне. Об этом в эфире "112 Украина" заявила его адвокат Татьяна Матяш.

По ее словам, сам факт передачи взятки Грымчаку не зафиксирован, поскольку вместо 0,5 долларов там "обнаружили календарики".

"Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - отметила Матяш.

Напомним, вчера стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, НАБУ и СБУ пришли к Грымчаку с обысками, самого замминистра также задержали.

Позже, как уточнили в НАБУ, Грымчака и его помощника задержали во время получения 480 тыс. долларов, которые были частью взятки за влияние на судью Верховного суда.

Примечательно, что Грымчака связывают с нынешним генеральным прокурором Юрием Луценко. По словам генпрокурора, его бывшего помощника задержали за вымогательство крупной взятки в размере более 1 млн долларов.