Выборы в Польше и заявление Пескова: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Действующий президент Польши Анджей Дуда может остаться на второй срок, у Путина готовы к выходу Украины из минских соглашений, Венгрия запретит въезд украинцам. Подробнее о том, что произошло на выходных, 11- 12 июля, - в материале РБК-Украина

Дуда с минимальным преимуществом побеждает на выборах в Польше, - экзитпол

В Польше прошел второй тур президентских выборов. Действующий президент Польши Анджей Дуда может остаться на второй срок. Об этом свидетельствует экзитпол телеканала RMF24.

По данным экзитпола, Дуда во втором туре получил поддержку 50,40% избирателей, тогда как за его оппонента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского, проголосовали 49,60%. Так, действующий президент получает минимальное преимущество, и имеет шансы остаться на второй срок.

На границе Азербайджана и Армении вспыхнули боевые действия, есть погибшие

Днем 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Баку обвиняет Армению в попытке захвата позиций на Товузском направлении.

Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

В результате боевых столкновений на азербайджано-армянской границе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Пятеро азербайджанских военных получили ранения. Азербайджанское оборонное ведомство утверждает, что потери есть и с армянской стороны, но официальный Ереван о погибших или раненых не сообщает.

У Путина готовы к выходу Украины из минских соглашений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к выходу Украины из минских соглашений. По его словам, всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".

Об этом сообщает агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

Венгрия усиливает карантин и запретит въезд украинцам

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш объявил об усилении карантина в стране с 15-го июля из-за нескольких новых вспышек коронавируса. Введенные ограничения касаются и граждан Украины. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней.

Резников назвал сроки реинтеграции Донбасса

Украине понадобится не менее 25 лет для безопасной реинтеграции Донбасса. Для этого необходимо, чтобы сменилось одно поколение местных жителей. Об этом в интервью "Главком" заявил вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, Донбасс еще долгое время будет оставаться территорией войны как с точки зрения заминирований, так и ментальности людей.

"Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть", - сказал Резников.

В центре Одессы горел жилой дом

В воскресенье, 12 июля, в Приморском районе Одессы горел жилой дом 1814 года постройки. Пожар распространился на территорию 750 квадратных метров.

Пожар возник по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме, внутри которого были деревянные перекрытия.

В 14:33 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Эрдоган ответил на критику относительно изменения статуса собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на критику Евросоюза и ряда государств относительно превращения собора Святой Софии в мечеть. Эрдоган подчеркнул, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, страны, которые не могут побороть исламофобию на своей территории, критикуют Турцию за использование своего суверенного права изменить статус собора Святой Софии. "Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - подчеркнул президент Турции.

Пьяный водитель Mercedes устроил масштабное ДТП под Киевом: погибли дети с родителями

В воскресенье, 12 июля, на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева произошла масштабная авария, в результате которой погибли трое людей. По предварительной информации от свидетелей водитель Mercedes вылетел на встречную полосу, и столкнулся с автомобилем Hyundai, в котором сидели 5 пассажиров, включая троих детей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

После столкновения взрослые и 8-летняя девочка погибли на месте. Ребят 10 и 12 лет госпитализировали в критическом состоянии. Позже стало известно, что 10-летний мальчик также скончался. Сообщается, что после аварии очевидцы хотели устроить самосуд над водителем Mercedes.

+11 градусов и грозы: синоптики предупредили о резких похолоданиях

Погода в Украине 13 июля будет холодной и с грозами, в западных областях Украины термометры покажут до +11 градусов в ночное время. При этом днем сильно теплее не будет – максимальные показатели в этих регионах достигнут +22 градусов. Кроме того, атмосферный фронт в Украине сместится и накроет восточные, некоторые центральные, южные области страны.