ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В центре Одессы горит жилой дом

Одесса, Воскресенье 12 июля 2020 13:18
В центре Одессы горит жилой дом
Фото с места пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Площадь пожара составляет 750 квадратных метров

В воскресенье, 12 июля, в Приморском районе Одессы горит жилой дом 1814 года постройки. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Дом горит по улице Бунина. Пожар распространился на территорию 750 квадратных метров.

"В Одессе по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу.

По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м. Ситуация контролируется. Открытого огня не наблюдается. К тушению привлечены 60 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что жертв и пострадавших пока нет. Продолжается тушение.

Напомним, ранее в Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь