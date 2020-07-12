В центре Одессы горит жилой дом

Фото с места пожара (dsns.gov.ua)

Площадь пожара составляет 750 квадратных метров

В воскресенье, 12 июля, в Приморском районе Одессы горит жилой дом 1814 года постройки. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Дом горит по улице Бунина. Пожар распространился на территорию 750 квадратных метров.

"В Одессе по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу.

По состоянию на 11:50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 кв. м. Ситуация контролируется. Открытого огня не наблюдается. К тушению привлечены 60 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что жертв и пострадавших пока нет. Продолжается тушение.

Напомним, ранее в Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек.