Венгрия усиливает карантин, ограничения касаются и украинцев

Фото: паспортный контроль (facebook.com/DPSUkraine)

Граждан стран "красной зоны" в Венгрию не пропустят

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш объявил об усилении карантина в стране из-за нескольких новых вспышек коронавируса. Введенные ограничения касаются и граждан Украины.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Поскольку венгерское правительство внесло Украину в "красный" список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.

Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.

Напомним, ранее правила въезда для граждан Украины усилила Хорватия, отныне украинцам придется проходить проверку на COVID-19 или 14 дней быть на изоляции.