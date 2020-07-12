Дуда с минимальным преимуществом побеждает на выборах в Польше, - экзитпол

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

Дуда побеждает с минимальным отрывом от своего оппонента

Голосование во втором туре президентских выборов в Польше завершилось. Действующий президент Польши Анджей Дуда может остаться на второй срок.

Об этом свидетельствует экзитпол телеканала RMF24.

По данным экзитпола, Дуда во втором туре получил поддержку 50,40% избирателей, тогда как за его оппонента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского, проголосовали 49,60%. Так, действующий президент получает минимальное преимущество, и имеет шансы остаться на второй срок.

Официальные результаты объявит Государственная избирательная комиссия Польши после проверки всех протоколов.

Отметим, что последние опросы предсказывали Дуде поражение на нынешних выборах. Однако, поддержка его главного оппонента Тшасковського последнее время начала уменьшаться, поэтому отрыв между кандидатами сокращался.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше также победил Дуда, который получил поддержку 43,50% избирателей.

Как писало РБК-Украина, выборы президента Польши планировались на 10 мая 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.