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Дуда с минимальным преимуществом побеждает на выборах в Польше, - экзитпол

Варшава, Воскресенье 12 июля 2020 22:22
Дуда с минимальным преимуществом побеждает на выборах в Польше, - экзитпол
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Дмитрий Левицкий

Дуда побеждает с минимальным отрывом от своего оппонента

Голосование во втором туре президентских выборов в Польше завершилось. Действующий президент Польши Анджей Дуда может остаться на второй срок.

Об этом свидетельствует экзитпол телеканала RMF24.

По данным экзитпола, Дуда во втором туре получил поддержку 50,40% избирателей, тогда как за его оппонента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского, проголосовали 49,60%. Так, действующий президент получает минимальное преимущество, и имеет шансы остаться на второй срок.

Официальные результаты объявит Государственная избирательная комиссия Польши после проверки всех протоколов.

Дуда с минимальным преимуществом побеждает на выборах в Польше, - экзитпол

Отметим, что последние опросы предсказывали Дуде поражение на нынешних выборах. Однако, поддержка его главного оппонента Тшасковського последнее время начала уменьшаться, поэтому отрыв между кандидатами сокращался.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше также победил Дуда, который получил поддержку 43,50% избирателей.

Как писало РБК-Украина, выборы президента Польши планировались на 10 мая 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

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