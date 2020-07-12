Пожар в в жилом доме в центре Одессы ликвидировали

Фото с места возгорания (dsns.gov.ua)

Пожар тушили полтора часа

В воскресенье, 12 июля, пожарники ликвидировали возгорание, которое ранее возникло в жилом доме в центре Одессы. Пожар возник в здании 1814 года постройки.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В 13:06 пожар был локализован на площади 700 кв. м. В 14:33 пожар в трехэтажном жилом доме ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, пожар возник по ул. Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме, внутри которого были деревянные перекрытия. На втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу.

Как писало РБК-Украина, ранее в Одессе обрушился жилой дом, из-под завалов вывели 25 человек.

Также сообщалось, что в Херсонской области в городе Новая Каховка произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате чего жителей дома эвакуировали. Крыша дома сгорела практически дотла.