Азербайджан заявил о потерях в ходе столкновений с силами Армении

Фото: азербайджанский военный (wikipedia.org Mangust777)

Армения о потерях со своей стороны не сообщает

В результате боевых столкновений на азербайджано-армянской границе погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Пятеро азербайджанских военных получили ранения.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанское оборонное ведомство утверждает, что потери есть и с армянской стороны, но официальный Ереван о погибших или раненых не сообщает.

Баку обвиняет Армению в попытке захвата позиций на Товузском направлении.

Напомним, сегодня азербайджанские и армянские военные обменялись обстрелами на границе. Армения говорит, что азербайджанские военные на внедорожнике вторглись на ее территорию, в ответ на что был открыт огонь. Азербайджан, со своей стороны, заявляет, что перемирье первыми нарушили подразделения Еревана.

Как известно, Армения и Азербайджан в 1988 году начали войну за контроль над Нагорным Карабахом. Военные столкновения между странами продолжаются и после подписания мирного договора в мае 1994 года.

Ситуацию в Нагорном Карабахе обсуждал президент Украины Владимир Зеленский с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во время официального визита в Баку в 2019 году.