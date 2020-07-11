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Эрдоган ответил на критику относительно изменения статуса собора Святой Софии

Анкара, Суббота 11 июля 2020 21:27
Эрдоган ответил на критику относительно изменения статуса собора Святой Софии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Эрдоган не изменит своего решения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на критику Евросоюза и ряда государств относительно превращения собора Святой Софии в мечеть. Эрдоган подчеркнул, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, страны, которые не могут побороть исламофобию на своей территории, критикуют Турцию за использование своего суверенного права изменить статус собора Святой Софии.

"Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - подчеркнул президент Турции.

Напомним, вчера Государственный совет Турции отменил решение Совета министров от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

Президент Эрдоган сразу же издал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети, который он потерял в 1934 году.

Такое решение Турции подверглось шквалу критики со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, ЮНЕСКО и ряда стран Европы.

В частности, США выразили разочарование в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть и призвали сохранить доступ к нему для всех посетителей.

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