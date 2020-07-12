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На границе Азербайджана и Армении вспыхнули боевые действия, есть погибшие

Баку, Воскресенье 12 июля 2020 17:12
На границе Азербайджана и Армении вспыхнули боевые действия, есть погибшие
Фото: артиллерийский обстрел (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Потери есть с обеих сторон

Днем 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвиняет подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло бои на этом направлении. Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. При этом, о потерях со своей стороны Армения не сообщает.

Напомним, в период с 1988 года по 12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако, военные столкновения между странами не прекратились и после подписания мирного договора.

Добавим, в 2019 году президент Владимир Зеленский посетил Азербайджан с официальным визитом и обсудил с лидером страны Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе.

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