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Резников назвал сроки реинтеграции Донбасса

Донбасс, Суббота 11 июля 2020 12:50
Резников назвал сроки реинтеграции Донбасса
Фото: Алексей Резников (facebook.com alex reznikoff)
Автор: Игорь Литвиненко

Для безопасной реинтеграции понадобится не менее 25 лет

Украине понадобится не менее 25 лет для безопасной реинтеграции Донбасса. Для этого необходимо, чтобы сменилось одно поколение местных жителей.

Об этом в интервью "Главком" заявил вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников.

По его словам, Донбасс еще долгое время будет оставаться территорией войны как с точки зрения заминирований, так и ментальности людей.

"Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть", - сказал Резников.

Он отметил, что на оккупированной территории есть молодые люди, которые ненавидят Украину и хотят жить в Советском Союзе. При этом там уже пойдут в школу дети, которые не знаю, что такое свободная Украина.

"Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому готовиться", - отметил Резников.

Напомним, ранее Резников призвал Запад поддержать пересмотр минских соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что главной преградой для урегулирований конфликта является отсутствие прямого диалога с Россией.

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Новости Украины ДонбассАлексей Резников
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