У Путина готовы к выходу Украины из минских соглашений

Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

При этом в Кремле заявляют, что новую базу для переговоров будет "чрезвычайно сложно" создать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к выходу Украины из минских соглашений. По его словам, всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".

Об этом сообщает агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, ранее украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников обратился к западным партнерам поддержать пересмотр договоренностей, достигнутых в Минске.

По его словам, минские соглашения больше не отражают реалии на Донбассе и призвал Запад поддержать их пересмотр.

У Путина такие действия расценили как сигнал о выходе из соглашений и других договоренностей по Донбассу.

Кроме того, ранее в России заявили, что надежда на мирное решение конфликта на Донбассе стремительно рассеиваются.