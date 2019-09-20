Встреча Зеленского и Трампа: что известно

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Зеленский и Трамп должны встретиться 25 сентября

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, по предварительным данным, состоится 25 сентября на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Все подробности о встрече двух лидеров - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября

Источники РБК-Украина в окружении украинского президента сообщили, что встреча Зеленского и Трампа состоится 25 сентября.

Как известно, лидеры двух стран встретятся в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. В частности, эту встречу обсуждали вице-президент США Майк Пенс и Владимир Зеленский в ходе недавнего телефонного разговора.

Ожидания от встречи Зеленского и Трампа

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что встреча двух лидеров стран продемонстрирует сильную поддержку Вашингтона в отношении процесса реформ в Украине.

"Чего можно ожидать? Заявления США о сильной поддержке Украины и процессу реформ, мира, я думаю, что четкий месседж - мы стараемся помогать Украине быть успешной", - подчеркнул спецпредставитель.

Встречи Зеленского и Трампа планировались в Польше и США

Как известно, изначально планировалось две встречи Зеленского и Трампа: в Польше и в США. В частности, планировалось, что Зеленский и Трамп проведут встречу 1 сентября в Варшаве, куда оба президенты должны были приехать для участия в мероприятиях по случаю годовщины Второй мировой войны. Кроме того, Трамп заявлял, что пригласил Зеленского на встречу в Белый дом.

Однако, два президента не встретились в Польше 1 сентября. Американский лидер отменил поездку в Варшаву в связи с тем, что на Флориду надвигался ураган.

Информации о визите Зеленского в Белый дом на данный момент нет, однако Зеленский и Трамп будут принимать участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где и проведут встречу.

Отметим, ранее Трамп заявлял, что считает Зеленского "очень умным парнем", который сможет достичь договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

"Он очень рациональная человек, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро", - говорил Трамп о Зеленском.