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Пенс обсудил с Зеленским подготовку ко встречи с Трампом

Новости » Политика    19.09.2019 - 04:59
Пенс обсудил с Зеленским подготовку ко встречи с Трампом
Фото: Владимир Зеленский и Майк Пенс (twitter.com/VP)

Президенты встретятся в рамках ГА ООН на следующей неделе

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс во время телефонного разговора с президентом Украины обсудили визит Владимира Зеленского в США на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В рамках телефонного разговора стороны говорили также о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией посредством законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", - указано в заявлении.

Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее уже сообщалось о предстоящем визите президента Владимира Зеленского в США. Поездка в Нью-Йорк стартует 23 сентября - украинский президент возьмет участие в заседании Генассамблеи ООН. Там Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Зеленский рассказал, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча с президентом РФ состоится в рамках саммита в нормандском формате в Париже.

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