В Офисе президента рассказали детали визита Зеленского в США

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В рамках рабочего визита Зеленский встретится с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Соединенные Штаты Америки с 23 по 26 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, визит будет совершен в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

В рамках визита Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Также Зеленский встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведут встречу 25 сентября.

Отметим, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что американский лидер Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции.