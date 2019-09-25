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Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:07
Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст
Коллаж РБК-Украина

Государственный департамент опубликовал стенограмму разговора Зеленского и Трампа 25 сентября

Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Отметим, речь идет о переговорах президентов 25 июля.

Трамп: Поздравляю с великой победой. Мы все ее видели в США, вы проделали потрясающую работу. Вы пришли из ниоткуда, никто не давал шансов, но вы в итоге выиграли легко. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: вы абсолютно правы, господин президент. Мы сделали много, и мы трудились для этого. Но я хотел бы засвидетельствовать вам, что у меня есть возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний и смогли использовать их в качестве примера на наших выборах. Мы оказались в уникальной ситуации, в которой смогли достичь успеха. Я могу сказать вам следующее - в первый раз вы позвонили мне, чтобы поздравить, когда я выиграл президентские выборы. И во второй раз вы звоните, когда моя партия победила на парламентских выборах. Я думаю, я должен побеждать чаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы сможем разговаривать по телефону чаще.

Трамп: Это очень хорошая идея. Я думаю, ваша страна очень счастлива.

Зеленский: Да, по правде говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотим "осушить болото"в нашей стране. Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим создать новый формат и новый тип правительства. Вы великий учитель для нас и в этом.

Новость дополняется

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разрешила опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа. Это произошло после того, как в США формально началась процедура импичмента президента.

В США разгорелся скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на то, что Трамп якобы допустил неуместные высказывания в беседе с иностранным лидером. Также американские СМИ предположили, что президент США якобы давил на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

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