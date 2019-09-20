Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Трамп повинні зустрітися 25 вересня

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, за попередніми даними, відбудеться 25 вересня на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Всі подробиці про зустріч двох лідерів - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський перебуватиме в США з 23 по 26 вересня

В Офісі президента анонсували візит Зеленського в США, де глава держави перебуватиме з 23 по 26 вересня. Зокрема, в ОП підтвердили зустріч Зеленського та Трампа.

Крім того, в рамках візиту в США Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН та візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Зеленський і Трамп зустрінуться 25 вересня

Джерела РБК-Україна в оточенні українського президента повідомили, що зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 25 вересня.

Як відомо, лідери двох країн зустрінуться в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН. Зокрема, цю зустріч обговорювали віце-президент США Майк Пенс і Володимир Зеленський у ході нещодавньої телефонної розмови.

Очікування від зустрічі Зеленського та Трампа

Спеціальний представник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що зустріч двох лідерів країн продемонструє сильну підтримку Вашингтона щодо процесу реформ в Україні.

"Чого можна очікувати? Заяви США про сильну підтримку України та процесу реформ, миру, я думаю, що чіткий меседж - ми намагаємося допомагати Україні бути успішною", - підкреслив спецпредставник.

Зустрічі Зеленського та Трампа планувалися в Польщі і США

Як відомо, спочатку планувалося дві зустрічі Зеленського та Трампа: в Польщі і в США. Зокрема, планувалося, що Зеленський і Трамп проведуть зустріч 1 вересня у Варшаві, куди обидва президенти повинні були приїхати для участі в заходах з нагоди річниці Другої світової війни. Крім того, Трамп заявив, що запросив Зеленського на зустріч в Білий дім.

Проте, два президента не зустрілися в Польщі 1 вересня. Американський лідер скасував поїздку до Варшави у зв'язку з тим, що на Флориду насувався ураган.

Інформації про візит Зеленського в Білий дім на даний момент немає, однак Зеленський і Трамп будуть брати участь у засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де і проведуть зустріч.

Зазначимо, раніше Трамп заявляв, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем", який зможе досягти домовленості з російським президентом Володимиром Путіним.

"Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - говорив Трамп про Зеленського.