Трамп считает, что Зеленский может достичь соглашения с Путиным

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Ранее Трамп анонсировал визит Зеленского в США

Президент США Дональд Трамп считает, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут достичь соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, общаясь с журналистами во дворе Белого дома, Трамп заявил, что Зеленский может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, ранее Трамп анонсировал визит Зеленского в США. По словами американского президента, Зеленский "очень скоро" будет приглашен в Белый дом.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 7 августа провел телефонный разговор с Путиным. По словам президента Украины, он позвонил Путину из-за обострения ситуации на Донбассе. В ходе разговора Зеленский и Путин обсудили ситуацию под Павлополем, где в результате обстрелов погибли четверо украинских военных. В частности, Зеленский призвал Путина повлиять на боевиков и прекратить обстрелы.

Кроме того, в ходе разговора Путин и Зеленский согласовали встречу в нормандском формате, проведение которой Зеленский инициирует в ближайшее время. Как ожидается, на этой встрече будут подписаны новые документы.