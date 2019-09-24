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Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом

Новости » Политика    24.09.2019 - 10:26
Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский заявил, что Украине нужна поддержка США

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной. Об этом он заявил в Нью-Йорке, во время встречи с представителями украинской общины в США, передает пресс-служба президента.

Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

"Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча", - отметил Зеленский.

Также президент выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время. Зеленский ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Водолимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Украина также сообщало, что что представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча Трампа с Зеленским запланирована на 25 сентября.

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