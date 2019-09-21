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У Трампа назвали дату встречи с Зеленским

Новости » Политика    21.09.2019 - 02:30
У Трампа назвали дату встречи с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Встреча состоится 25 сентября

Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 25 сентября. Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, пишет The Hill.

На вопрос о планах двусторонней встречи, высший чиновник администрации заявил в пятницу, что Трамп намерен поздравить Зеленского с победой на выборах и его усилиями по реформированию коррупции в Украине.

Чиновник также заявил, что два лидера обсудят другие сферы сотрудничества, включая энергетику, торговлю и дальнейшие реформы экономики Украины. Кроме того, Трамп планирует поднять вопрос "китайской хищнической экономической деятельности" против интеллектуальной собственности Украины.

"По словам чиновников, Трамп планирует встретиться с Зеленским, а также с премьер-министром Японии Синцо Абэ в среду", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина в окружении президента Зеленского сообщили, что встреча с Трампом состоится 25 сентября.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Соединенные Штаты Америки с 23 по 26 сентября. Визит будет осуществлен в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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