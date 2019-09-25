Зеленский провел неформальную встречу с Трампом

Фото: Встреча Зеленского с Трампом (ZelenskyyUa)

Зеленский пообщался с Дональдом Трампом и Меланией Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на официальном приеме от Президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Зеленский пообщался с Дональдом и Меланией Трамп.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 25 сентября в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Зеленский находится в США с 23 сентября и уже провел несколько встреч с мировыми лидерами. Говоря об итогах первых встреч Зеленский прокомментировал и предстоящую встречу с Трампом, отметив, что планирует пригласить президента США в Украину и рассчитывает на хорошие отношения с Америкой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что встреча двух лидеров стран продемонстрирует сильную поддержку Вашингтона в отношении процесса реформ в Украине.