Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Встреча пройдет в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 25 сентября. Об этом РБК-Украина сообщил источник в окружении Зеленского.

Как известно, встреча лидеров двух стран состоится в Нью-Йорке (США) в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Отметим, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в США стартует 23 сентября. Президент примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Там Зеленский и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс во время телефонного разговора с президентом Украины обсудили визит Владимира Зеленского в США на следующей неделе.

Кроме того, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо его участникам.