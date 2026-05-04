Врожай під загрозою: по яких рослинах рекордні заморозки у квітні "вдарили" найбільше
В Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови наприкінці квітня та пояснили, які сільськогосподарські культури суттєво постраждали від інтенсивних заморозків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
- Рекордна аномалія: третя декада квітня 2026 року стала однією з найхолодніших за останні 65 років.
- Екстремальні умови: окрім заморозків, погіршення ситуації спричинили місцями сильні шквали, сніг і навіть град.
- Ситуація з посівами: холод наприкінці квітня сповільнив ріст озимих та ярих культур, проте загальний їхній стан фахівці оцінюють як задовільний.
- Загроза для садів: через інтенсивні нічні заморозки суттєво постраждали деякі плодові дерева (зокрема абрикоси, персики та черешні).
Особливості погоди наприкінці квітня
Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, у третій декаді квітня спостерігалася прохолодна, а у другій половині декади - дуже холодна для квітня погода.
У цей період в Україні зафіксували:
- велику кількість інтенсивних заморозків;
- шквальні пориви вітру;
- місцями - опади у вигляді снігу, мокрого снігу та граду.
У деяких районах північних та східних областей утворювався навіть тимчасовий сніговий покрив.
Якими були температури у цей період
В Укргідрометцентрі повідомили, що у найхолодніші дні цього періоду середні добові температури були нижчими від норми на 5-9°С.
В цілому рівень середньої за декаду температури повітря на всій території країни:
- виявився значно нижчим від середніх багаторічних;
- відповідав показникам кінця березня - початку квітня (за нормою).
"Це була одна з найхолодніших декад кінця квітня починаючи з 1961 року", - констатували експерти.
Де фіксували найменше та найбільше опадів
Українцям розповіли, що впродовж третьої декади квітня на всій території країни відмічалися нерівномірні опади.
Так, значно меншою за норму їх кількість була у західній частині України.
Тим часом на сході - опадів було "переважно більше норми".
Агрометеорологічні умови третьої декади квітня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Як розвивались сільськогосподарські культури
За даними фахівців, в цілому впродовж декади агрометеорологічні умови для вегетації більшості сільськогосподарських культур складалися задовільно.
Уточнюється, що вологозабезпечення посівів в усіх шарах ґрунту було:
- оптимальним;
- достатнім.
При цьому посіви ранніх ярих культур знаходилися (в основному) у фазі масових сходів.
"Для озимих культур, у яких тривало або розпочалося формування репродуктивних органів, умови складалися цілком задовільно", - зауважили в УкрГМЦ.
Однак "через дефіцит ефективного тепла їх ріст та розвиток уповільнювався".
Які культури постраждали від заморозків найбільше
В Укргідрометцентрі повідомили, що зниження температури повітря до 2-6°С морозу було найбільш небезпечним для плодових культур.
Особливо - для кісточкових.
Так, через наявність тривалих та інтенсивних заморозків відмічалося пошкодження квіток, почорніння та опадання цвіту, зокрема:
- в абрикоса;
- у персика;
- у черешні;
- у груші;
- у вишні.
