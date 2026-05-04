Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Вперше за багато років на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше. При цьому на ньому можуть пролетіти українські дрони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.
За його словами, це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі - розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Зеленський наголосив, що главу Кремля необхідно штовхати в напрямку дипломатії.
"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", - зазначив президент.
За його словами, це демонструє, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, тому на них треба продовжувати тиснути санкціями.
Фото: Володимир Зеленський заявив, що на РФ треба й надалі тиснути санкціями
Атаки дронами на Москву
Нагадаємо, сьогодні вночі безпілотники завдали удару по Москві - це сталося за п’ять днів до чергового параду. Уламки дрона впали у столиці країни-агресорки прямо посеред вулиці, місцева влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК на вулиці Мосфільмівській.
В ніч на неділю, 3 квітня, Москву також атакували невідомі безпілотники. За словами місцевої влади, два дрони вдалося збити. Тоді вводили тимчасові обмеження на прийом і відправлення рейсів у двох аеропортах - московському "Внуково" та ярославському "Туношна".
Раніше московський мер Сергій Собянін увесь вечір повідомляв про роботу ППО через дрони, які летіли на російську столицю.