Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський

Вперше за багато років на параді 9 травня у Москві не буде військової техніки, що демонструє, що РФ вже не така сильна, як раніше. При цьому на ньому можуть пролетіти українські дрони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За його словами, це літо стане тим моментом, коли російський диктатор Володимир Путін буде вирішувати, що робити далі - розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Зеленський наголосив, що главу Кремля необхідно штовхати в напрямку дипломатії.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді", - зазначив президент.

За його словами, це демонструє, що росіяни вже не настільки сильні, як раніше, тому на них треба продовжувати тиснути санкціями.

Фото: Володимир Зеленський заявив, що на РФ треба й надалі тиснути санкціями (інфографіка РБК-Україна)

Атаки дронами на Москву

Нагадаємо, сьогодні вночі безпілотники завдали удару по Москві - це сталося за п’ять днів до чергового параду. Уламки дрона впали у столиці країни-агресорки прямо посеред вулиці, місцева влада заявила про пошкодження будівлі елітного ЖК на вулиці Мосфільмівській.