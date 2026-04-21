Головна » Життя » Суспільство

Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)

10:18 21.04.2026 Вт
Місцями ранок зустрів українців не весняними квітами, а "білим килимом"
aimg Ірина Костенко
В Україні засніжило, хоча і не всюди (фото ілюстративне: Getty Images)

Замість очікуваного квітневого тепла Україну "накрив" нічний холод із заморозками у багатьох областях. Місцями насипало також чимало снігу.

Докладніше про ситуацію із заморозками та снігом в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: в Україні заморозки й чи чекати ще сніг у квітніТепла не буде? Скільки протримаються

В яких областях прогнозували заморозки вночі

Згідно з попередженням експертів Українського гідрометеорологічного центру, вночі 21 квітня заморозки у повітрі (0-3°C) були ймовірні:

  • у північних областях;
  • у Волинській області;
  • у Рівненській області;
  • у Хмельницькій області;
  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області;
  • у Полтавській області.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - пояснили українцям.

Наголошується, що "заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам".

Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)Заморозки в Україні 21 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Де температура впала до -8°C і насипало снігу

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття (оприлюдненою у Facebook), на горі Піп Іван Чорногірський - станом на 08:30 21 квітня 2026 року - погода була хмарною й туманною.

Вітер був північним, зі швидкістю 8 м/с. Падав сніг.

Тим часом температура повітря становила -8°С.

Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 21 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з опублікованого фото, одну з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м) вже встиг вкрити чималий шар снігу.

Його можна побачити як на землі, так і на руїнах польської астрономо-метеорологічної обсерваторії (частково відновлених для туристичних потреб), відомих під сучасною назвою "Білий Слон".

Про сніг в Івано-Франківській області повідомляють також місцеві пабліки.

"Великий шар снігу накрив сьогодні Ворохту", - розповіли зранку автори Telegram-каналу "Івано-Франківськ 24/7" та оприлюднили відповідні кадри.

Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)Сніг 21 квітня у Ворохті (кадр із відео: t.me/blacklist2477)

На них можна побачити, що небо - хмарне та сіре, а на землі лежить чимало пухкого снігу.

"Сніг і досі продовжує йти в Карпатах", - повідомили дещо згодом у Telegram-каналі "Захід Головне".

Яку погоду чекати в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 21 квітня погода у регіоні очікується хмарна.

При цьому вночі ймовірні були заморозки на поверхні ґрунту (як у місті Івано-Франківськ, так і по області).

Вдень імовірний невеликий дощ. У горах - із мокрим снігом.

Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)Прогноз погоди на 21 квітня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Температуру повітря вдень прогнозують таку:

  • по місту Івано-Франківськ - близько 9-11 градусів тепла;
  • по Івано-Франківській області - близько 6-11 градусів тепла;
  • на високогір'ї Карпат - близько 0-5 градусів тепла.

"Медико-метеорологічні умови - 2 типу. Видимість на автошляхах 2-4 км", - підсумували експерти.

Нагадаємо, раніше спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Тим часом ми розповідали, коли у квітні температура вже стрімко падала до -10 та де в Україні насипало снігу тоді.

Читайте також, як попередні аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на майбутній врожай.

Нічна атака дронів на Суми пошкодила житлові будинки та лікарню
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна