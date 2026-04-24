Головна » Життя » Суспільство

"Деревопад" і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)

13:40 24.04.2026 Пт
3 хв
Наслідки негоди блокували деякі дороги, пошкоджені щонайменше кілька авто
aimg Ірина Костенко
Місцями шквальний вітер "вкоротив віку" великим деревам (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Сильні пориви вітру наробили чимало шкоди у різних областях України. Місцями для ліквідації наслідків негоди залучали не лише комунальників, але й пожежно-рятувальні підрозділи.

Докладніше про наслідки негоди для місцевого населення, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях негода ускладнила життя людей

Згідно з інформацією прес-служби Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА), упродовж минулої доби внаслідок сильних поривів вітру на території Кіровоградської області зафіксовано численні випадки:

  • падіння дерев;
  • падіння елементів будівельних конструкцій.

"Як на відкритих територіях населених пунктів, так і в межах приватних домоволодінь", - пояснили громадянам.

Зазначається, що повалені дерева ускладнювали нормальну життєдіяльність населення.

Вони, зокрема, блокували проїжджі частини автомобільних доріг.

Крім того, у місті Кропивницький зафіксовано випадок падіння дерева на легковий автомобіль.

"Для ліквідації наслідків негоди було залучено комунальні служби, а також залучалися пожежно-рятувальні підрозділи області", - повідомили в ОДА.

Уточнюється, що роботи проводилися у трьох районах:

  • у Кропивницькому;
  • у Новоукраїнському;
  • у Голованівському.

"Наразі відповідні служби продовжують моніторинг ситуації та оперативно реагують на звернення громадян", - додали в ОДА.

Крім того, жителів області попросили:

  • бути обережними під час перебування на вулиці у вітряну погоду;
  • дотримуватися правил безпеки.

&quot;Деревопад&quot; і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)Публікація Кіровоградської ОДА (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)

Про наслідки негоди в області повідомляли також місцеві пабліки.

Так, наприклад, Telegram-канал "Труха Кропивницький" зранку 24 квітня розповів, що "вітер зніс дерево біля філармонії" (опублікувавши відповідні фото).

Повідомлялося також, що "гілка висить на дротах на КАФК".

&quot;Деревопад&quot; і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)Гілка від дерева "зависла" на одному з дротів (фрагмент публікації: t.me/truexakropivnicky)

"Небезпека - просто над доріжкою для пішоходів", - уточнив підписник Telegram-каналу.

Згідно з інформацією Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, минулої доби на спецлінію "101" надійшло повідомлення про травмування двох неповнолітніх внаслідок негоди.

Уточнюється, що подія трапилася у місті Новоселиця.

Там внаслідок сильних поривів вітру дерево впало на дитячий майданчик, на якому якраз перебували двоє дітей (2015 та 2014 років народження).

&quot;Деревопад&quot; і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)Дерево впало на дитячий майданчик на Буковині (фото: facebook.com/DSNSCV)

"Дітей госпіталізовано з серйозними травмами до медичних закладів міста Чернівці та Новоселиця. Підрозділи ДСНС на місце події не викликались", - розповіли громадянам.

Тим часом прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомила, що рятувальники ліквідують наслідки негоди у трьох областях.

У Житомирській області через сильний вітер дерево впало на автомобіль швидкої допомоги, який прибув на виклик.

"Постраждалих немає", - уточнили у ДСНС.

&quot;Деревопад&quot; і гілки на дротах: де в Україні шквальний вітер наробив біди (фото)Дерево понівечило машину медиків (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У Вінницькій області надзвичайники:

  • розчищали автошляхи від дерев;
  • розблокували рух та забезпечили безпечний проїзд транспорту.

У Київській області падіння дерев:

  • спричинило пожежу;
  • ускладнило рух транспорту.

"Наслідки подій ліквідовано", - констатували у ДСНС.

Насамкінець українців закликали бути уважними під час негоди:

  • уникати місць, де є ризик падіння дерев або конструкцій;
  • не залишати там свої автомобілі.

"У разі небезпеки телефонуйте "101", - підсумували у ДСНС.

Кропивницький Погода в Україні Штормове попередження Негода в Україні Кіровоградська область Екологія Дерева
