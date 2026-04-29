Сніг та історичний "мінус": де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)

Квітень не втомлюється дивувати українців майже зимовою погодою. Сьогодні в деяких областях знову засніжило, а синоптики зафіксували черговий температурний рекорд.

Де українці помітили сніг 29 квітня

Сніг у середу, 29 квітня, помітили місцями мешканці та гості Львівської області. Відповідними кадрами діляться місцеві пабліки.

"Львів знову присипає снігом - морозні світанки ще тримаються", - розповіли зранку у Telegram-каналі "Типовий Львів".

"У Львівській області... пролітає сніжок. Дива природи", - підтвердив Telegram-канал "Львівич. Новини".

На опублікованих кадрах видно, що сніг - хоч і невеликий, але все ж таки достатньо помітний.

Про сніг у повітрі повідомляють також у Прилуках Чернігівської області.

Не оминули "білі мухи" і Сумську область.

Місцями сніг пролітає також у столичному регіоні. Помітили його навіть у Києві.

В якому місті зафіксували температурний рекорд

Згідно з інформацією спеціалістів Львівського регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд зафіксували у Львові.

Так, 29 квітня мінімальна температура повітря у місті становила -2,4°С.

Українцям розповіли також, що попереднє мінімальне значення для цього дня:

спостерігалось у 1976 році;

становило -0,4°С.

Публікація Львівського регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Чого чекати від погоди у Львівській області далі

Варто зазначити, що напередодні синоптики попередили мешканців регіону про стихійне метеорологічне явище:

по території Львівської області;

по місту Львову.

Так, на ранок 29 квітня в горах та по місту Лева прогнозували надзвичайний заморозок (6-8°С).

"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - наголосили експерти.

Попередження регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Українцям пояснили, що погоду 29 квітня "визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем".

Очікується, що вдень вона буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень може піднятися: