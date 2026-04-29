ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сніг та історичний "мінус": де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)

11:36 29.04.2026 Ср
3 хв
Поки всі чекали на тепло, в одному з українських міст температура рекордно впала
aimg Ірина Костенко
Квітневий холод - не відступає (фото ілюстративне: Getty Images)

Квітень не втомлюється дивувати українців майже зимовою погодою. Сьогодні в деяких областях знову засніжило, а синоптики зафіксували черговий температурний рекорд.

Докладніше про сніг і рекордне від'ємне значення температури, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де українці помітили сніг 29 квітня

Сніг у середу, 29 квітня, помітили місцями мешканці та гості Львівської області. Відповідними кадрами діляться місцеві пабліки.

"Львів знову присипає снігом - морозні світанки ще тримаються", - розповіли зранку у Telegram-каналі "Типовий Львів".

"У Львівській області... пролітає сніжок. Дива природи", - підтвердив Telegram-канал "Львівич. Новини".

На опублікованих кадрах видно, що сніг - хоч і невеликий, але все ж таки достатньо помітний.

Про сніг у повітрі повідомляють також у Прилуках Чернігівської області.

Не оминули "білі мухи" і Сумську область.

Місцями сніг пролітає також у столичному регіоні. Помітили його навіть у Києві.

В якому місті зафіксували температурний рекорд

Згідно з інформацією спеціалістів Львівського регіонального центру з гідрометеорології, черговий температурний рекорд зафіксували у Львові.

Так, 29 квітня мінімальна температура повітря у місті становила -2,4°С.

Українцям розповіли також, що попереднє мінімальне значення для цього дня:

  • спостерігалось у 1976 році;
  • становило -0,4°С.

Сніг та історичний &quot;мінус&quot;: де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)Публікація Львівського регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Чого чекати від погоди у Львівській області далі

Варто зазначити, що напередодні синоптики попередили мешканців регіону про стихійне метеорологічне явище:

  • по території Львівської області;
  • по місту Львову.

Так, на ранок 29 квітня в горах та по місту Лева прогнозували надзвичайний заморозок (6-8°С).

"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - наголосили експерти.

Сніг та історичний &quot;мінус&quot;: де в Україні квітень встановив черговий холодний рекорд (відео)Попередження регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Українцям пояснили, що погоду 29 квітня "визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем".

Очікується, що вдень вона буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень може піднятися:

  • по області - до 7-12 градусів тепла;
  • у Львові - до 9-11 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що небезпечний шторм відступає та пояснювали, що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні.

Тим часом синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів, коли може нарешті стати тепліше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Львів Погода в Україні Львівська область Негода в Україні Екологія Погода на день Кліматолог Метеоролог Рекорди
