Від понад +18 до "морозних" рекордів: чим відзначився квітень-2026 у Києві та області

13:34 01.05.2026 Пт
Погодні "гойдалки" минулого місяця могли здивувати навіть синоптиків
aimg Ірина Костенко
Квітнева погода у столичному регіоні була неоднозначна (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Квітень 2026 року у Києві та Київській області видався багатим на "сюрпризи" й температурні контрасти. Погода принесла не лише по-справжньому весняні дні, але й рекордні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) імені Бориса Срезневського у Facebook.

Середньомісячна температура повітря в Києві

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що середньомісячна температура повітря у столиці у квітні 2026 року склала 8,1°С.

Про це свідчать дані спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ".

"Що нижче кліматичної норми на 1,9°С", - наголосили спеціалісти.

Які дні квітня стали "рекордними" за холодом і теплом

Найхолоднішим днем у Києві впродовж минулого місяця визнали 11 квітня. Тоді мінімальна температура повітря знизилась під ранок до -0,5°С.

А ось найтеплішим у столиці впродовж квітня 2026 року стало 15 число.

"Коли максимальна температура підвищилась до +18,3°С", - зауважили експерти ЦГО.

Скільки опадів приніс квітень мешканцям столиці

Згідно з інформацією фахівців, опадів впродовж квітня на проспекті Науки випало 41 мм.

"Що становить 98% місячної норми", - пояснили українцям у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Від понад +18 до &quot;морозних&quot; рекордів: чим відзначився квітень-2026 у Києві та областіПідсумки погоди у Києві у квітні 2026 року (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Підсумки квітня щодо води у Дніпрі

У ЦГО поділились також підсумками квітня 2026 року щодо рівня й температури води у річці Дніпро (Канівське водосховище).

Так, виходячи з даних спеціалістів:

  • 1 квітня зафіксували мінімальну температуру води (5,2°С);
  • 11 квітня - максимальний рівень води (541 см);
  • 19 квітня - максимальну температуру води (11,4С°);
  • 26 і 27 квітня - мінімальний рівень води (449 см).

Від понад +18 до &quot;морозних&quot; рекордів: чим відзначився квітень-2026 у Києві та областіМінімальний і максимальний рівні температури та води на Дніпрі (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Температурні рекорди квітня у Київській області

За даними ЦГО імені Бориса Срезневського, у Київській області впродовж квітня поточного року зафіксували низку "холодних" температурних рекордів:

  • 21 квітня на метеорологічній станції "Пісківка" зафіксований рекорд з мінімальної температури повітря (-4,4°С), тоді як попередній рекорд був зафіксований 21 квітня 1984 року (-3,3°С);
  • 29 квітня на метеорологічній станції "Баришівка" зафіксували рекордну середню добову температуру повітря (+3,9°С), тоді як попередній рекорд був зафіксований 29 квітня 1976 року (+5,6°С);
  • 30 квітня на метеорологічній станції "Пісківка" зафіксували ще один рекорд з мінімальної температури повітря (-3,3°С), тоді як попередній рекорд був зафіксований 30 квітня 2007 року (-2,8°С);
  • 30 квітня на агрометеорологічній станції "Миронівка" також зафіксований повторний рекорд - найбільш низька мінімальна середня добова температура повітря склала -1,2°С, тоді як попередній рекорд був зафіксований 30 квітня 1917 року (-1,2°С).

Табуни "Шахедів" над Україною: Росія від ранку атакує дронами
Табуни "Шахедів" над Україною: Росія від ранку атакує дронами
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна