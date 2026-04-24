Синоптики розповіли, яким буде травень в Україні

В Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику травня в Україні та поділились прогнозом температури та опадів на третій місяць весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УкрГМЦ.

Температура повітря та кількість опадів

Передбачається, що середньомісячна температура становитиме 12-15 градусів (в гірських районах Карпат та Криму 9-12°C), що на 1,5 градуси нижче за норму.

Синоптики зазначили, що кількість опадів у травні очікується:

в цілому по Україні 35-76 мм;

у Львівській, Івано-Франківській областях та в гірських районах Закарпатської і Чернівецької областей 88-138 мм.

Ці показники перебувають в межах (80-120%) норми.

Кліматична характеристика травня

Температурні показники у травні становлять:

середньомісячна температура повітря 13-17°C, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

абсолютний мінімум температури - 0,5-9,5°C морозу, у південній частині та місцями на Київщині 0,2-3,0 градусів тепла.

абсолютний максимум 29,5-39,0 градусів тепла, в Карпатах та горах Криму місцями 22,0-28,4°C.

Середньомісячна кількість опадів у травні становить 22-60 мм; у західних, Вінницькій областях та в горах Криму 62-81 мм; в Карпатах і на Прикарпатті 85-148 мм.

"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15°C, у бік її підвищення (що є кліматичним показником початку літа), відбувається переважно в другій, у Карпатах та на Прикарпатті локально в третій декаді травня та на початку першої декади червня", - розповіли в УкрГМЦ.