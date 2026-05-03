Весняні повені 2026: чи нашкодили річки українцям та де води досі "забагато"

На більшості річок України весняне водопілля вже минуло. Проте на окремих гідрологічних постах спеціалісти досі фіксують максимальний рівень води і навіть його підвищення.

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Вікторія Корнієнко .

Головне: Загальна ситуація : на більшості річок України водопілля 2026 року пройшло без негативних наслідків, адже було коротким і малоактивним (через погоду в березні).

: на більшості річок України водопілля 2026 року пройшло без негативних наслідків, адже було коротким і малоактивним (через погоду в березні). Локальні підтоплення : напружена ситуація виникла у квітні на Південному Бузі - місцями було підтоплено дороги та житлові будинки.

: напружена ситуація виникла у квітні на Південному Бузі - місцями було підтоплено дороги та житлові будинки. Ситуація на Дніпрі : на Верхньому Дніпрі (пост "Неданчичі") фіксують максимальний рівень води, проте загрози "червоного" рівня небезпеки наразі немає.

: на Верхньому Дніпрі (пост "Неданчичі") фіксують максимальний рівень води, проте загрози "червоного" рівня небезпеки наразі немає. Десна та Сейм : на цих річках пік водопілля триває, місцями вода виходить на заплаву (а її рівень підвищується на 1-2 см за добу).

: на цих річках пік водопілля триває, місцями вода виходить на заплаву (а її рівень підвищується на 1-2 см за добу). Безпека Києва: у межах столиці рівень Дніпра контролюється Київським та Канівським водосховищами, режими яких встановлює спеціальна комісія.

Чи багато шкоди наробили річки навесні цього року

Експерт розповіла, що вже зараз на більшості річок України весняне водопілля сформувалося.

Пройшло воно, за її словами, "без негативних наслідків".

"Однак на окремих ділянках вода вийшла на заплаву, що є природним процесом", - поділилась Корнієнко.

Вона нагадала, що в цілому весняне водопілля формується тоді, коли починається танення снігового покриву.

"У цьому році це відбулося в кінці лютого. Водопілля було коротким, малоактивним й без негативних наслідків, бо березень виявився доволі сухим", - пояснила науковець.

Де і коли склалась особливо "напружена ситуація"

Фахівець повідомила, що "напружена ситуація" склалась раніше на річках басейну Південного Бугу - локально.

"Оскільки річки цього басейну - надзвичайно зарегульовані", - констатувала гідролог.

Вона уточнила, що у лютому - коли розпочалося активне сніготанення та були значні опади - "до природного процесу весняного водопілля додалася ще активна водогосподарська діяльність".

"Тобто водосховища і ставки неконтрольовано скинули воду нижче по течії, що погіршило ситуацію і затопило певні території", - пояснила Корнієнко.

Згідно з її інформацією, на окремих ділянках на річках басейну Південного Бугу вода:

перевищила відмітки ;

; частково затопила окремі житлові будинки і дороги місцевого значення.

На яких річках України води досі "забагато"

Станом на зараз, за словами Корнієнко, так званих "червоних" зон небезпеки - немає.

Водночас вона нагадала, що особливо великі басейни в Україні мають Дніпро та Десна.

Тому там весняне водопілля - "тривалий процес".

"На Верхньому Дніпрі - у створі гідрологічного поста "Неданчичі" - відмічається максимальний рівень води", - розповіла гідролог.

Тим часом на пригирловій ділянці Прип'яті - "пік вже пройшов".

А ось на ділянці Десни від села Макошине до села Літки - ще розвивається водопілля. Там рівень води "підвищується на 1-2 см за добу".

"Але негативних наслідків тут немає", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Вона повідомила, що максимальний рівень водопілля формується зараз на притоці Десни - річці Сейм (поблизу гідрологічного посту в селі Мутин).

"Формується максимальний рівень на ділянці Десни від кордону до села Розльоти", - поділилась Корнієнко.

Як "регулюється" Дніпро у межах Києва

Корнієнко нагадала, що Дніпро в межах України "у природному стані" - лише:

від кордону з Білоруссю;

до початку Київського водосховища.

Тобто "все, що йде від нижче - зарегульовані ділянки".

При цьому в межах Києва "річка регулюється роботою Київського та Канівського водосховищ".

"Режими яких щомісяця встановлюють на міжвідомчій комісії при Державному агентстві водних ресурсів", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України доручив відповідальним органам та обласним адміністраціям підготуватися до подолання наслідків весняних повеней та паводків ще у лютому 2026 року.

Вже тоді через снігопади, різку відлигу та дощі фіксували суттєві підтоплення у різних областях. Місцями навіть обмежували рух транспорту.

Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру регулярно попереджали громадян про небезпечні гідрологічні явища.