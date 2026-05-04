Урожай под угрозой: по каким растениям рекордные заморозки в апреле "ударили" больше всего

15:02 04.05.2026 Пн
3 мин
Конец апреля стал одной из самых холодных декад начиная с 1961 года
Ирина Костенко
Некоторые растения пострадали от апрельских заморозков больше, чем другие (фото иллюстративное: Getty Images)
В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в конце апреля и объяснили, какие сельскохозяйственные культуры существенно пострадали от интенсивных заморозков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Рекордная аномалия: третья декада апреля 2026 года стала одной из самых холодных за последние 65 лет.
  • Экстремальные условия: кроме заморозков, ухудшение ситуации вызвали местами сильные шквалы, снег и даже град.
  • Ситуация с посевами: холод в конце апреля замедлил рост озимых и яровых культур, однако общее их состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.
  • Угроза для садов: из-за интенсивных ночных заморозков существенно пострадали некоторые плодовые деревья (в частности абрикосы, персики и черешни).

Особенности погоды в конце апреля

Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в третьей декаде апреля наблюдалась прохладная, а во второй половине декады - очень холодная для апреля погода.

В этот период в Украине зафиксировали:

В некоторых районах северных и восточных областей образовывался даже временный снежный покров.

Какими были температуры в этот период

В Укргидрометцентре сообщили, что в самые холодные дни этого периода средние суточные температуры были ниже нормы на 5-9°С.

В целом уровень средней за декаду температуры воздуха на всей территории страны:

  • оказался значительно ниже средних многолетних;
  • соответствовал показателям конца марта - начала апреля (по норме).

"Это была одна из самых холодных декад конца апреля начиная с 1961 года", - констатировали эксперты.

Где фиксировали меньше и больше всего осадков

Украинцам рассказали, что в течение третьей декады апреля на всей территории страны отмечались неравномерные осадки.

Так, значительно меньше нормы их количество было в западной части Украины.

Между тем на востоке - осадков было "преимущественно больше нормы".

Урожай под угрозой: по каким растениям рекордные заморозки в апреле &quot;ударили&quot; больше всегоАгрометеорологические условия третьей декады апреля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как развивались сельскохозяйственные культуры

По данным специалистов, в целом в течение декады агрометеорологические условия для вегетации большинства сельскохозяйственных культур складывались удовлетворительно.

Уточняется, что влагообеспеченность посевов во всех слоях почвы была:

  • оптимальной;
  • достаточной.

При этом посевы ранних яровых культур находились (в основном) в фазе массовых всходов.

"Для озимых культур, у которых продолжалось или началось формирование репродуктивных органов, условия складывались вполне удовлетворительно", - отметили в УкрГМЦ.

Однако "из-за дефицита эффективного тепла их рост и развитие замедлялся".

Какие культуры пострадали от заморозков больше всего

В Укргидрометцентре сообщили, что снижение температуры воздуха до 2-6°С мороза было наиболее опасным для плодовых культур.

Особенно - для косточковых.

Так, из-за наличия длительных и интенсивных заморозков отмечалось повреждение цветков, почернение и опадание цвета, в частности:

  • у абрикоса;
  • у персика;
  • у черешни;
  • у груши;
  • у вишни.

Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончарова, корреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы