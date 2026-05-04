Урожай под угрозой: по каким растениям рекордные заморозки в апреле "ударили" больше всего
В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в конце апреля и объяснили, какие сельскохозяйственные культуры существенно пострадали от интенсивных заморозков.
Главное:
- Рекордная аномалия: третья декада апреля 2026 года стала одной из самых холодных за последние 65 лет.
- Экстремальные условия: кроме заморозков, ухудшение ситуации вызвали местами сильные шквалы, снег и даже град.
- Ситуация с посевами: холод в конце апреля замедлил рост озимых и яровых культур, однако общее их состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.
- Угроза для садов: из-за интенсивных ночных заморозков существенно пострадали некоторые плодовые деревья (в частности абрикосы, персики и черешни).
Особенности погоды в конце апреля
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в третьей декаде апреля наблюдалась прохладная, а во второй половине декады - очень холодная для апреля погода.
В этот период в Украине зафиксировали:
- большое количество интенсивных заморозков;
- шквальные порывы ветра;
- местами - осадки в виде снега, мокрого снега и града.
В некоторых районах северных и восточных областей образовывался даже временный снежный покров.
Какими были температуры в этот период
В Укргидрометцентре сообщили, что в самые холодные дни этого периода средние суточные температуры были ниже нормы на 5-9°С.
В целом уровень средней за декаду температуры воздуха на всей территории страны:
- оказался значительно ниже средних многолетних;
- соответствовал показателям конца марта - начала апреля (по норме).
"Это была одна из самых холодных декад конца апреля начиная с 1961 года", - констатировали эксперты.
Где фиксировали меньше и больше всего осадков
Украинцам рассказали, что в течение третьей декады апреля на всей территории страны отмечались неравномерные осадки.
Так, значительно меньше нормы их количество было в западной части Украины.
Между тем на востоке - осадков было "преимущественно больше нормы".
Агрометеорологические условия третьей декады апреля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Как развивались сельскохозяйственные культуры
По данным специалистов, в целом в течение декады агрометеорологические условия для вегетации большинства сельскохозяйственных культур складывались удовлетворительно.
Уточняется, что влагообеспеченность посевов во всех слоях почвы была:
- оптимальной;
- достаточной.
При этом посевы ранних яровых культур находились (в основном) в фазе массовых всходов.
"Для озимых культур, у которых продолжалось или началось формирование репродуктивных органов, условия складывались вполне удовлетворительно", - отметили в УкрГМЦ.
Однако "из-за дефицита эффективного тепла их рост и развитие замедлялся".
Какие культуры пострадали от заморозков больше всего
В Укргидрометцентре сообщили, что снижение температуры воздуха до 2-6°С мороза было наиболее опасным для плодовых культур.
Особенно - для косточковых.
Так, из-за наличия длительных и интенсивных заморозков отмечалось повреждение цветков, почернение и опадание цвета, в частности:
- у абрикоса;
- у персика;
- у черешни;
- у груши;
- у вишни.
