Небезпечний шторм відступає: що відомо про кількість жертв і наслідки негоди в Україні

Хоча пік негоди зі штормовими поривами вітру в Україні вже минув, рятувальники та енергетики досі працюють у посиленому режимі. Відновлювальні роботи тривають у різних областях.

Докладніше про наслідки негоди в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Постраждалі люди : внаслідок негоди в Україні загинуло троє людей, ще восьмеро - отримали травми.

: внаслідок негоди в Україні загинуло троє людей, ще восьмеро - отримали травми. Ситуація зі світлом : знеструмленими станом на ранок 28 квітня залишались 111 населених пунктів.

: знеструмленими станом на ранок 28 квітня залишались 111 населених пунктів. Прогноз : пік негоди минув, ситуація стабілізується, проте фахівці закликають не ігнорувати штормові попередження.

: пік негоди минув, ситуація стабілізується, проте фахівці закликають не ігнорувати штормові попередження. Відповідальність : за стан дерев відповідає балансоутримувач території, проте винних у кожному випадку має визначити суд.

: за стан дерев відповідає балансоутримувач території, проте винних у кожному випадку має визначити суд. Харківська область: негода пошкодила дахи та машини, обірвала місцями електродроти, повалила дерева та залишила без світла чимало людей.

Жертви та постраждалі

Згідно з інформацією речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого, за минулу добу не було збільшення кількості ні жертв, ні постраждалих.

"Троє людей загинуло в результаті цих штормових вітрів, у результаті негоди. І восьмеро людей постраждало", - повідомив він в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Зокрема, у Запоріжжі, за його словами, чоловік загинув у власному авто через падіння дерева. А у Полтаві - внаслідок аналогічного інциденту травмовано дитину.

Робота рятувальників

"За вчорашній день рятувальників виїжджало значно менше, ніж в перший день негоди", - поділився Хорунжий.

Він уточнив, що в перший день негоди залучалося приблизно:

1600 рятувальників;

300 одиниць техніки.

Тим часом за вчорашній день - "ця кількість значно менша".

"У нас було здійснено близько 30 виїздів на ліквідацію наслідків негоди і залучалося приблизно 100 рятувальників. Негода пішла на спад і ситуація покращувалася для людей в першу чергу", - констатував речник ДСНС.

Попередження та причини трагедій

Хорунжий нагадав, що спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру завчасно попередили про небезпеку ДСНС та регіони.

"Але чи дослухалися люди - це вже інше питання", - визнав представник рятувальників.

Він додав, що крім попереджень були і відповідні поради для громадян.

"Попередження було. Відповідно, і поради були. Але тут ситуація така... Можуть бути форс-мажорні обставини. Не завжди люди можуть дослухатися. І не завжди люди можуть звернути увагу на небезпеку. Тому така ситуація", - пояснив Хорунжий.

Відновлення електропостачання

За даними "Укренерго", через негоду в Україні залишаються знеструмленими 111 населених пунктів.

"І зараз проводяться роботи щодо підключення населених пунктів", - повідомив Хорунжий.

Хто несе відповідальність за падіння дерев

Речник ДСНС розповів, що за стан дерев, як правило, може відповідати балансоутримувач території.

"Але враховуючи просто потужні вітри і штормове попередження... То, звісно, тут має вирішувати суд - хто може бути винний в тій чи іншій ситуації", - зауважив він.

Тобто, за його словами, "мають враховуватися всі обставини".

Наслідки негоди у Харківській області

Згідно з інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, ліквідація наслідків негоди (яка вирувала в області впродовж останніх двох днів) продовжується.

"26-27 квітня в області зафіксували 196 пошкоджень покрівель і 42 обриви електродротів", - розповів він у своєму Facebook.

Уточнюється, що "сильний вітер повалив 107 дерев і великих гілок". Було пошкоджено 17 автомобілів.

"На жаль, у Харкові постраждала людина: 86-річна жінка травмувалася у дворі через зірваний буревієм шифер із даху сусіднього будинку. Медики оперативно надали їй допомогу", - поділився Синєгубов.

Він розповів також, що "через обриви електромереж у частині районів Харкова тимчасово зникало водопостачання, зупинявся метрополітен, частина міста залишалася без світла".

Крім того, відключення електроенергії торкнулися Дергачівського, Зміївського, Харківського, Лозівського, Берестинського та Балаклійського районів.

А повністю без електропостачання були Чугуїв і Кочеток.

"Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють безперервно. Більшість пошкоджень уже вдалося ліквідувати", - повідомив очільник ОДА.

Публікація Синєгубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)

Він додав, що наразі без світла через негоду залишаються близько 3,5 тисячі абонентів.

"Відновлювальні роботи тривають. Ситуацію тримаємо під контролем", - підсумував Синєгубов.