Война, мобилизация или аннексия Донбасса: чего ждать от Путина на 9 мая

Украинская и западная разведка, зная особое отношение президента России Владимира Путина к празднику Дню победы 9 мая, не исключают, что на фоне провала вторжения он перейдет к более радикальным шагам. Вплоть до официального объявления войны Украине и массовой мобилизации в своей стране.

РБК-Украина собрало последние новости по этому поводу и мнения сторон о том, чего ждать от Путина на 9 мая.

Захват Донбасса

Еще в прошлом месяце западная разведка заявила, что Россия сосредоточится на восточном театре боевых действий после отступления с севера Украины. В частности, попытается до 9 мая добиться успехов в наступлении на Донбассе.

"Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты", - отметили в разведке.

На сегодня российское наступление в Донецкой и Луганской областях продолжается, противник постепенно подходит к крупных городам, которые еще остаются под контролем Украины.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает, что Москва будет подгонять какие-либо военные победы под 9 мая. А также отметил, что война будет продолжаться до достижения всех целей.

Мобилизация в России

Дальше своей разведки пошел министр обороны Британии Бен Уоллес. По его мнению, вполне возможно, что Владимир Путин использует парад на 9 мая для того, чтобы объявить мобилизацию для решающего удара по Украине и войны против "мировых нацистов".

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов отмечает, что противник уже начал подготовку к мобилизации.

"Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", - подчеркнул он и добавил, что эти меры являются необходимыми шагами перед началом полноценной мобилизации.

Донбасс может повторить судьбу Крыма

Как заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, согласно данным американской разведки, Россия в ближайшие дни попытается присоединить территории Донецкой и Луганской областей. Вероятно, какие-то объявления по этому поводу могут быть и 9 мая.

В частности, аннексия Донбасса может состояться по отработанной в Крыму схеме через так называемый "референдум". Не исключено, что такой сценарий рассматривается и для Херсонской области.

Официальная война

По данным CNN, западные официальные лица допускают, что Путин 9 мая официально объявит войну Украине, то есть откажется от термина "спецоперация".

"Было бы большой иронией, если бы Москва использовала День победы для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников так, как они не могут сделать сейчас", - отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Объявление войны позволит российскому президенту провести мобилизацию в условиях нехватки военнослужащих для ведения боев в Украине.

Война может завершиться до 9 мая

Тем временем Папа Римский Франциск озвучил мнение о том, что полномасштабное вторжение в Украину может завершиться до 9 мая. О кремлевских планах с ним поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Он сказал мне, что у россиян есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так, чтобы можно было также понять скорость эскалации этих дней. Потому что теперь это не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Франциск.

Что думают об этом у Зеленского

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечает, что политические цели России не изменились.

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, есть три варианта дальнейшего развития. Первый: провозглашение Таврической губернии (или чего-то подобного) и попытка аннексии украинской территории если не де-юре, то де-факто. С российским рублем, выплатами из российского бюджета, обучением в школах, местными администрациями и так далее.

"Они могут заявить, что это победа, что они "спасли" русскоязычное население, щепетильно обходя вопросы Харькова, и вступить в раунд мирных переговоров", - подчеркнул Арестович.

Второй вариант - продолжат давить на Украину мобилизацией российского резерва. И третий вариант - удерживать эти территории от украинского наступления, угрожая защищать их ядерным оружием.