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Россия пытается добиться успехов на Донбассе к 9 мая, - британская разведка

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Украина, Четверг 21 апреля 2022 08:40
Россия пытается добиться успехов на Донбассе к 9 мая, - британская разведка Фото: российская армия пытается добиться успехов к 9 мая (mil.ru)
Автор: Александр Белоус

Силы российского вторжения в Украину стремятся добиться успехов перед 9 мая. Войска пытаются продвигаться в сторону Краматорска, который подвергается постоянным ракетным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

"Активность российской авиации сохраняется, поскольку Россия стремится обеспечить непосредственную поддержку с воздуха для своего наступления на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства ПВО Украины", - говорится в сообщении.

Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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