Уоллес допускает, что Россия 9 мая объявит о мобилизации резервов для последнего удара по Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия использует парад 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для последнего удара по Украине. При этом Кремль попытается лишить Киев поддержки Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail .

Уоллес сказал, что президент России Владимир Путин может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

Поскольку путинские вооруженные силы потерпели неудачу в первой волне военных задач, Москва переориентировала свои усилия на захват восточного и южного побережья Украины.

Однако, как и в первые месяцы вторжения, российские войска встречают ожесточенное украинское сопротивление со стороны ВСУ.

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел объявить о какой-то победе к 9 мая, но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит менее вероятным.