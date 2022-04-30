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Уоллес допускает, что Россия 9 мая объявит о мобилизации резервов для последнего удара по Украине

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 01:09
Уоллес допускает, что Россия 9 мая объявит о мобилизации резервов для последнего удара по Украине Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия использует парад 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для последнего удара по Украине. При этом Кремль попытается лишить Киев поддержки Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

Уоллес сказал, что президент России Владимир Путин может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

Поскольку путинские вооруженные силы потерпели неудачу в первой волне военных задач, Москва переориентировала свои усилия на захват восточного и южного побережья Украины.

Однако, как и в первые месяцы вторжения, российские войска встречают ожесточенное украинское сопротивление со стороны ВСУ.

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хотел объявить о какой-то победе к 9 мая, но поскольку до парада в честь Дня Победы осталось менее двух недель, это выглядит менее вероятным.

Напомним, Уоллес отметил, что объекты на территории России могут быть законными целями для Украины.

Ранее Бен Уоллес заявил о том, что Британия продолжит поддерживать Украину вооружением.

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