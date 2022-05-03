ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Орбан рассказал о плане РФ. К 9 мая война должна закончиться, - Папа Римский

Новина українською →
Ватикан, Вторник 03 мая 2022 11:12
Орбан рассказал о плане РФ. К 9 мая война должна закончиться, - Папа Римский Фото: Папа Римский Франциск (vaticannews va)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России относительно полномасштабного вторжения в Украину. По словам венгерского премьера, война в Украине должна завершиться 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Corriere Della Sera.

"Когда я встретился с Орбаном, он сказал мне, что у русских есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так, чтобы можно было также понять скорость эскалации этих дней. Потому что теперь это не только Донбасс, это Крым, это Одесса, это отъем черноморского порта у Украины, это все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Франциск.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что венгерские власти знали о подготовке агрессии против Украины.

Война России против Украины длится шестьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Папа римский Война в Украине
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине