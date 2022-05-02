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Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая, - разведка США

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Понедельник 02 мая 2022 22:51
Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая, - разведка США Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка США утверждает, что Россия попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Планирует это осуществить уже в середине мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В сообщениях говорится, что Россия планирует провести "референдумы" о присоединении к России в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона", - заявил посол Майкл Карпентер во время брифинга в Госдепартаменте.

Как отметил посол, Россия похищает местных чиновников в удерживаемых ею городах на востоке и юге Украины, чтобы позже сменить их на тех, кто "лояльный к Москве". Также похищают директоров школ, журналистов и активистов.

"Совсем недавно появились сообщения о том, что российские силы перекрыли доступ к интернету и некоторым видам сотовой связи в этих регионах, чтобы лишить поток достоверной информации", - добавил Карпентер.

Он отметил, что в этих городах Россия может попытаться провести "референдумы", чтобы придать им видимость демократической легитимности”.

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