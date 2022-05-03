Війна, мобілізація чи анексія Донбасу: чого чекати від Путіна на 9 травня

Українська і західна розвідка, знаючи особливе ставлення президента Росії Володимира Путіна до свята Дня перемоги 9 травня, не виключають, що на тлі провалу вторгнення він перейде до більш радикальних кроків. Аж до офіційного оголошення війни Україні та масової мобілізації у своїй країні.

РБК-Україна зібрало останні новини з цього приводу і думки сторін про те, чого чекати від Путіна на 9 травня.

Захоплення Донбасу

Ще минулого місяця західна розвідка заявила, що Росія зосередиться на східному театрі бойових дій після відступу з півночі України. Зокрема, спробує до 9 травня домогтися успіхів у наступі на Донбасі.

"Росія, ймовірно, хоче продемонструвати значні успіхи напередодні щорічного святкування Дня перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко і енергійно вони будуть намагатися проводити операції напередодні цієї дати", - зазначили в розвідці.

На сьогодні російський наступ в Донецькій і Луганській областях триває, противник поступово підходить до великих міст, які ще залишаються під контролем України.

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечує, що Москва буде підганяти будь-які військові перемоги під 9 травня. А також зазначив, що війна триватиме до досягнення всіх цілей.

Мобілізація в Росії

Далі своєї розвідки пішов міністр оборони Британії Бен Уоллес. На його думку, цілком можливо, що Володимир Путін використає парад на 9 травня для того, щоб оголосити мобілізацію для вирішального удару по Україні і війни проти "світових нацистів".

Начальник української розвідки Кирило Буданов зазначає, що противник вже почав підготовку до мобілізації.

"Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності, і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядами", - підкреслив він і додав, що ці заходи є необхідними кроками перед початком повноцінної мобілізації.

Донбас може повторити долю Криму

Як заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер, згідно з даними американської розвідки, Росія найближчими днями спробує приєднати території Донецької та Луганської областей. Ймовірно, якісь оголошення з цього приводу можуть бути і 9 травня.

Зокрема, анексія Донбасу може відбутися за відпрацьованою в Криму схемою через так званий "референдум". Не виключено, що такий сценарій розглядається і для Херсонської області.

Офіційна війна

За даними CNN, західні офіційні особи допускають, що Путін 9 травня офіційно оголосить війну Україні, тобто відмовиться від терміна "спецоперація".

"Було б великою іронією, якби Москва використовувала День перемоги для оголошення війни, що саме по собі дозволило б їм збільшити кількість призовників так, як вони не можуть зробити зараз", - зазначив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Оголошення війни дозволить російському президенту провести мобілізацію в умовах нестачі військовослужбовців для ведення боїв в Україні.

Війна може завершитися до 9 травня

Тим часом Папа Римський Франциск озвучив думку про те, що повномасштабне вторгнення в Україну може завершитися до 9 травня. Про кремлівські плани з ним поділився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Він сказав мені, що у росіян є план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так, щоб можна було також зрозуміти швидкість ескалації цих днів. Тому що тепер це не тільки Донбас, це Крим, це Одеса, це все. Я песиміст, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - заявив Франциск.

Що думають про це у Зеленського

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович зазначає, що політичні цілі Росії не змінилися.

"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, є три варіанти подальшого розвитку. Перший: проголошення Таврійської губернії (або чогось подібного) і спроба анексії української території якщо не де-юре, то де-факто. З російським рублем, виплатами з російського бюджету, навчанням в школах, місцевими адміністраціями і так далі.

"Вони можуть заявити, що це перемога, що вони "врятували" російськомовне населення, педантично обходячи питання Харкова, і вступити в раунд мирних переговорів", - підкреслив Арестович.

Другий варіант - продовжать тиснути на Україну мобілізацією російського резерву. І третій варіант - утримувати ці території від українського наступу, погрожуючи захищати їх ядерною зброєю.