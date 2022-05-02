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Россия готовит мобилизацию на 9 мая, - разведка

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 19:55
Россия готовит мобилизацию на 9 мая, - разведка Фото: в России готовят мобилизацию на 9 мая (youtube com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России готовятся к мобилизации 9 мая. Он уточнил, что власти страны-агрессора проводят подготовительные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания НВ.

"Да, они (в России - ред.) готовятся. Сейчас "Росрезерв" начал сверять, что на самом деле есть у них налицо и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", - сказал Буданов, отвечая на вопрос о планах России объявить мобилизацию на 9 мая.

По его словам, проводимые мероприятия являются необходимыми шагами перед началом полноценной мобилизации.

Напомним, ранее в Минобороны Украины допустили, что Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в России.

Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес ранее заявил, что Путин может объявить на параде 9 мая и всеобщую мобилизацию в России.

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