Води бракує, русла заростають: в УкрГМЦ пояснили ситуацію з річками на початку осені

Особливості погоди у вересні 2026 року

Спеціалісти розповіли, що вересень 2026 року в Україні характеризувався теплою погодою.

Так, середня місячна температура повітря була на 0,4-1,4°С вище за кліматичну норму.

Дощі у цей період випадали нерівномірно:

як по території;

так і у часі.

Читайте також: Вересень у Києві побив температурні рекорди

В яких областях фіксували дефіцит опадів

Дефіцит опадів (26-70% норми), за даними УкрГМЦ, відмічався впродовж вересня:

у Карпатському регіоні;

в межах суббасейну Прип'яті - крім окремих приток у Житомирській області (тоді як в цілому суббасейн річки розташований у межах Житомирської, Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Київської областей);

в межах басейну Південного Бугу (район басейну охоплює - повністю або частково - Хмельницьку, Вінницьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області);

на водозборах окремих річок суббасейну Середнього Дніпра - у Сумській і Полтавській областях.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Де випало більше місячної норми опадів

В Укргідрометцентрі повідомили, що 108-238% місячної норми опадів випало впродовж вересня в межах водозборів річок:

центральної частини України;

на Лівобережжі.

Тим часом у суббасейні річки Сула (Сумська, Полтавська та Черкаська області) випало 274% місячної норми опадів.

Чи змінили вересневі дощі ситуацію на річках

Українцям розповіли, що впродовж першого місяця осені на річках країни "тривав малозмінний режим низької осінньої межені".

Тобто випадіння локальних помірних дощів загалом - не викликало значної зміни ситуації.

"Водність на переважній частині річок країни у вересні продовжувала знижуватись", - наголосили експерти УкрГМЦ.

Читайте також: Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України

Де рівень води - близький до антирекордів

Станом на кінець вересня рівні води залишались близькими до найнижчих меженних (за багаторіччя):

на більшості річок Карпат;

на окремих ділянках приток Прип'яті;

на річках суббасейну Середнього Дніпра (у Житомирській і Київській областях);

на Південному Бузі (у Вінницькій області).

Русла яких українських річок заростають

Згідно з інформацією фахівців УкрГМЦ, значне заростання русел водною рослинністю спостерігається:

на більшості рівнинних річок країни;

на Дністрі;

на окремих його притоках у Львівській області.

Читайте також: "Цвітіння" Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес

Де рівень води впав нижче екологічної норми

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась впродовж вересня 2026 року (у % від значення екологічної витрати):

на притоках Прип'яті - річках Стир (пост Млинок - 79%), Горинь (пости Оженин - 67%, Деражне - 93%), Уборть (пост Рудня Іванівська - 86%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - річках Рось (пост Корсунь-Шевченківський - 99%), Сула (пост Ромни - 69%), Псел (пост Гадяч - 95%);

на Дністрі (пости Галич - 80% і Заліщики - 71%);

на річці Уж (пост Ужгород - 65%);

на Західному Бузі (пост Литовеж - 66%);

на Південному Бузі (пости Тростянчик - 41% і Пирогівці - 48%).

"Що критично для функціонування екосистем річок", - наголосили в УкрГМЦ.

Читайте також: Де в Україні найбрудніша вода? Названо небезпечні регіони та причини

Течії яких річок практично зупинились

Насамкінець експерти повідомили, що відсутність стоку річки станом на кінець вересня спостерігалась: