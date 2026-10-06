Води бракує, русла заростають: в УкрГМЦ пояснили ситуацію з річками на початку осені

Початок осені продовжив випробовувати річки України на витривалість. В Укргідрометцентрі пояснили, яким був і від чого залежав гідрологічний режим водних об'єктів у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Спеціалісти розповіли, що вересень 2026 року в Україні характеризувався теплою погодою.
Так, середня місячна температура повітря була на 0,4-1,4°С вище за кліматичну норму.
Дощі у цей період випадали нерівномірно:
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Дефіцит опадів (26-70% норми), за даними УкрГМЦ, відмічався впродовж вересня:
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В Укргідрометцентрі повідомили, що 108-238% місячної норми опадів випало впродовж вересня в межах водозборів річок:
Тим часом у суббасейні річки Сула (Сумська, Полтавська та Черкаська області) випало 274% місячної норми опадів.
Українцям розповіли, що впродовж першого місяця осені на річках країни "тривав малозмінний режим низької осінньої межені".
Тобто випадіння локальних помірних дощів загалом - не викликало значної зміни ситуації.
"Водність на переважній частині річок країни у вересні продовжувала знижуватись", - наголосили експерти УкрГМЦ.
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Станом на кінець вересня рівні води залишались близькими до найнижчих меженних (за багаторіччя):
Згідно з інформацією фахівців УкрГМЦ, значне заростання русел водною рослинністю спостерігається:
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Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась впродовж вересня 2026 року (у % від значення екологічної витрати):
"Що критично для функціонування екосистем річок", - наголосили в УкрГМЦ.
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Насамкінець експерти повідомили, що відсутність стоку річки станом на кінець вересня спостерігалась:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про гідрологічну посуху на річках України - де води у вересні критично бракувало.
Крім того, ми пояснювали, як визначають метеорологічну осінь експерти УкрГМЦ та що таке насправді "бабине літо" (й чому їх може бути кілька).
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