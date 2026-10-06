Воды не хватает, русла зарастают: в УкрГМЦ объяснили ситуацию с реками в начале осени

Начало осени продолжило испытывать реки Украины на выносливость. В Укргидрометцентре объяснили, каким был и от чего зависел гидрологический режим водных объектов в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Специалисты рассказали, что сентябрь 2026 года в Украине характеризовался теплой погодой.
Так, средняя месячная температура воздуха была на 0,4-1,4°С выше климатической нормы.
Дожди в этот период выпадали неравномерно:
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Дефицит осадков (26-70% нормы), по данным УкрГМЦ, отмечался в течение сентября:
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В Укргидрометцентре сообщили, что 108-238% месячной нормы осадков выпало в течение сентября в пределах водосборов рек:
Между тем в суббассейные реки Сула (Сумская, Полтавская и Черкасская области) выпало 274% месячной нормы осадков.
Украинцам рассказали, что в течение первого месяца осени на реках страны "продолжался малоизменяющийся режим низкой осенней межени".
То есть выпадение локальных умеренных дождей в целом - не вызвало значительного изменения ситуации.
"Водность на подавляющей части рек страны в сентябре продолжала снижаться", - подчеркнули эксперты УкрГМЦ.
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По состоянию на конец сентября уровни воды оставались близкими к самым низким меженным (за многолетие):
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, значительное зарастание русел водной растительностью наблюдается:
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Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, наблюдалась на протяжении сентября 2026 года (в % от значения экологического расхода):
"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули в УкрГМЦ.
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В заключение эксперты сообщили, что отсутствие стока реки по состоянию на конец сентября наблюдалось:
Напомним, ранее мы рассказывали о гидрологической засухе на реках Украины - где воды в сентябре критически не хватало.
Кроме того, мы объясняли, как определяют метеорологическую осень эксперты УкрГМЦ и что такое "бабье лето" (и почему их может быть несколько).
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