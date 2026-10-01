ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Вересень у Києві побив температурні рекорди

17:30 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Вересень у Києві побив температурні рекорди Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Осінь прийшла до Києва на 5 днів пізніше. Цьому сприяла понаднормово висока температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Теплий вересень у Києві

В організації зазначили, що за середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С. Це вище кліматичної норми на 1,4 градуси Цельсія.

Найхолодніше було 23 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +5,9°С.

Найтепліше - 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +29,7°С.

Вересень у Києві побив температурні рекорди
Фото: Вересень у Києві був аномально теплим (facebook.com/CGO.Official)


Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня. Це на п’ять днів пізніше середньобагаторічних показників.

Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

До того ж опадів на проспекті Науки випало 86 мм, що становить 148 % місячної норми.

Раніше РБК-Україна писало, що зранку 30 вересня у Києві спостерігався густий туман. В окремих районах міста ситуація була відчутно складніша, ніж в інших.

Крім того, згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, синоптична ситуація в Україні відчутно не зміниться. Погода залишатиметься без опадів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Погода в Україні Погода
Новини
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Аналітика
Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой