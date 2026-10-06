На Україну насувається похолодання з дощами: яка погода буде 7 жовтня і до кінця тижня

Погода в Україні 7 жовтня очікується комфортна й суха. Проте вже зараз синоптики попереджають деякі області про зниження температури та опади.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

До якої погоди готуватись українцям 7 жовтня

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook, що у середу в Україні "очікується розкішне тепло".

Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме, за її даними, до +20...+24°С.

При цьому більш свіже повітря - близько +17...+19°С - може бути:

у Чернігівській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Полтавській області.

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Дощі в Україні 7 жовтня, за даними експерта, малоймовірні.

"Хіба що на заході, у центрі та у південній частині збільшиться хмарність", - уточнила синоптик.

Але "повсюди все одно переважатиме суха повітряна маса".

Прогноз погоди по Україні на 7 жовтня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться синоптична ситуація в Україні пізніше

Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, 8 жовтня також переважатиме погода без опадів.

"У четвер (8 жовтня, - Ред.) у південній частині вночі та вранці місцями туман", - попередили спеціалісти.

Температура повітря очікується при цьому (в середньому по Україні):

вночі +5...+12°С;

вдень +18...+28°С.

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У п'ятницю, 9 жовтня, експерти УкрГМЦ прогнозують дощі по Україні (крім сходу та південного сходу).

Місцями - пориви вітру до 15-20 м/с.

У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями ймовірний туман.

Температура повітря очікується при цьому (в середньому по Україні):

вночі +8...+14°С;

вдень +18...+24°С.

Тим часом зниження температури в денні години - до +12...+19°С - очікується:

у західних областях;

у північних областях.

Прогноз погоди в Україні на 7-9 жовтня від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Діденко уточнила, що погодні зміни в Україні 9 жовтня принесе холодний атмосферний фронт.

У суботу, 10 жовтня, за словами синоптика, в Україні знову переважатиме суха погода.

"Буде багато сонця. Але температура повітря передбачається невисокою, вдень +12...+16 градусів тепла", - розповіла спеціаліст.

Вона уточнила, що "лише на півдні та на південному сході +18...+24°С".

"Із найближчої синоптичної перспективи: 7 та 8 жовтня будуть найтеплішими. А наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу", - констатувала Діденко.

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Чого чекати від погоди по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погода впродовж 7 жовтня, згідно з прогнозом УкрГМЦ, очікується:

з мінливою хмарністю;

без опадів.

Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +8...+10°С;

по області +5...+10°С.

Температура повітря у середу вдень:

у Києві +20...+22°С;

по області +18...+23°С.

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати:

у четвер, 8 жовтня - близько +22°С (в середньому);

у п'ятницю, 9 жовтня - близько +20°С (в середньому);

в суботу, 10 жовтня - близько +16°С (в середньому);

в неділю, 11 жовтня - близько +19°С (в середньому).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

У нічні години температура повітря в місті може коливатись (в середньому) від +9 до +13 градусів.

Найтепліша ніч очікується 9 жовтня, тоді як найпрохолодніша - 10 жовтня.