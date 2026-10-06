На Україну насувається похолодання з дощами: яка погода буде 7 жовтня і до кінця тижня
Погода в Україні 7 жовтня очікується комфортна й суха. Проте вже зараз синоптики попереджають деякі області про зниження температури та опади.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
До якої погоди готуватись українцям 7 жовтня
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму Facebook, що у середу в Україні "очікується розкішне тепло".
Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме, за її даними, до +20...+24°С.
При цьому більш свіже повітря - близько +17...+19°С - може бути:
- у Чернігівській області;
- у Сумській області;
- у Харківській області;
- у Полтавській області.
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Дощі в Україні 7 жовтня, за даними експерта, малоймовірні.
"Хіба що на заході, у центрі та у південній частині збільшиться хмарність", - уточнила синоптик.
Але "повсюди все одно переважатиме суха повітряна маса".
Як зміниться синоптична ситуація в Україні пізніше
Виходячи з прогнозу синоптиків Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, 8 жовтня також переважатиме погода без опадів.
"У четвер (8 жовтня, - Ред.) у південній частині вночі та вранці місцями туман", - попередили спеціалісти.
Температура повітря очікується при цьому (в середньому по Україні):
- вночі +5...+12°С;
- вдень +18...+28°С.
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У п'ятницю, 9 жовтня, експерти УкрГМЦ прогнозують дощі по Україні (крім сходу та південного сходу).
Місцями - пориви вітру до 15-20 м/с.
У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями ймовірний туман.
Температура повітря очікується при цьому (в середньому по Україні):
- вночі +8...+14°С;
- вдень +18...+24°С.
Тим часом зниження температури в денні години - до +12...+19°С - очікується:
- у західних областях;
- у північних областях.
Діденко уточнила, що погодні зміни в Україні 9 жовтня принесе холодний атмосферний фронт.
У суботу, 10 жовтня, за словами синоптика, в Україні знову переважатиме суха погода.
"Буде багато сонця. Але температура повітря передбачається невисокою, вдень +12...+16 градусів тепла", - розповіла спеціаліст.
Вона уточнила, що "лише на півдні та на південному сході +18...+24°С".
"Із найближчої синоптичної перспективи: 7 та 8 жовтня будуть найтеплішими. А наступний тиждень принесе в Україну дощі та холоднечу", - констатувала Діденко.
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Чого чекати від погоди по Києву та області
По території міста Києва та Київської області в цілому погода впродовж 7 жовтня, згідно з прогнозом УкрГМЦ, очікується:
- з мінливою хмарністю;
- без опадів.
Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +8...+10°С;
- по області +5...+10°С.
Температура повітря у середу вдень:
- у Києві +20...+22°С;
- по області +18...+23°С.
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці вдень можуть показувати:
- у четвер, 8 жовтня - близько +22°С (в середньому);
- у п'ятницю, 9 жовтня - близько +20°С (в середньому);
- в суботу, 10 жовтня - близько +16°С (в середньому);
- в неділю, 11 жовтня - близько +19°С (в середньому).
У нічні години температура повітря в місті може коливатись (в середньому) від +9 до +13 градусів.
Найтепліша ніч очікується 9 жовтня, тоді як найпрохолодніша - 10 жовтня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".
Крім того, ми пояснювали, що таке насправді "бабине літо" й чому їх може бути кілька.
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