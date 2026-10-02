Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні

Синоптики поділились кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Середні температури жовтня в Україні

Згідно з короткою кліматичною характеристикою від синоптиків УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в жовтні складає:

по Україні - близько +6...+13°C ;

; у Карпатах - місцями +4...+5°C.

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Абсолютні температурні мінімуми

Абсолютний мінімум температури повітря в жовтні становить, за даними спеціалістів, в середньому по Україні - від 7,0 до 16,0 градусів морозу.

У центральних, Харківській, Київській та Чернівецькій областях - місцями від 17,6 до 22,6 градусів морозу.

У південній частині країни, в Кіровоградській та Львівській областях - подекуди від 1,9 до 6,2 градусів нижче нуля.

Абсолютні температурні максимуми

Абсолютний максимум температури повітря впродовж другого місяця осені в Україні - від 25,6 до 35,3 градусів тепла.

Тим часом на високогір'ї Карпат ситуація відрізняється - абсолютний максимум температури становить від 19,7 до 26,7 градусів вище нуля.

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Заморозки на початку жовтня це нормально чи ні

В УкрГМЦ розповіли, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через +8°C (у бік зниження) відбувається:

у Чернігівській та Сумській областях - у другій декаді жовтня;

по Україні в середньому - у третій декаді жовтня;

у південній частині країни та на Закарпатті - в першій декаді листопада.

"Заморозки в першій половині жовтня - явище звичайне", - наголосили експерти.

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Скільки опадів буває в середині осені

Середня місячна кількість опадів впродовж жовтня, за даними УкрГМЦ, "традиційно" складає:

в середньому по Україні - близько 29-54 мм;

у Карпатах та Кримських горах 64-84 мм;

на Закарпатті 86-106 мм;

на високогір'ї Карпат - до 129 м.

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Яким може бути жовтень 2026 року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у жовтні 2026 року.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні +6...+12°C.

"Що близько до норми", - констатували в УкрГМЦ.

Середня температура повітря у жовтні 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:

31-77 мм - по Україні;

51-101 мм - у Карпатах.

"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували в Укргідрометцентрі.