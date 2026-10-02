ua en ru
Пт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні

10:52 02.10.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Синоптики поділились кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Середні температури жовтня в Україні

Згідно з короткою кліматичною характеристикою від синоптиків УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в жовтні складає:

  • по Україні - близько +6...+13°C;
  • у Карпатах - місцями +4...+5°C.

Читайте також: Надія на осіннє тепло: коли можна чекати "бабине літо" в Україні

Абсолютні температурні мінімуми

Абсолютний мінімум температури повітря в жовтні становить, за даними спеціалістів, в середньому по Україні - від 7,0 до 16,0 градусів морозу.

У центральних, Харківській, Київській та Чернівецькій областях - місцями від 17,6 до 22,6 градусів морозу.

У південній частині країни, в Кіровоградській та Львівській областях - подекуди від 1,9 до 6,2 градусів нижче нуля.

Абсолютні температурні максимуми

Абсолютний максимум температури повітря впродовж другого місяця осені в Україні - від 25,6 до 35,3 градусів тепла.

Тим часом на високогір'ї Карпат ситуація відрізняється - абсолютний максимум температури становить від 19,7 до 26,7 градусів вище нуля.

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Заморозки на початку жовтня це нормально чи ні

В УкрГМЦ розповіли, що в цілому перехід середньої добової температури повітря через +8°C (у бік зниження) відбувається:

  • у Чернігівській та Сумській областях - у другій декаді жовтня;
  • по Україні в середньому - у третій декаді жовтня;
  • у південній частині країни та на Закарпатті - в першій декаді листопада.

"Заморозки в першій половині жовтня - явище звичайне", - наголосили експерти.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

Скільки опадів буває в середині осені

Середня місячна кількість опадів впродовж жовтня, за даними УкрГМЦ, "традиційно" складає:

  • в середньому по Україні - близько 29-54 мм;
  • у Карпатах та Кримських горах 64-84 мм;
  • на Закарпатті 86-106 мм;
  • на високогір'ї Карпат - до 129 м.

Читайте також: Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України

Яким може бути жовтень 2026 року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у жовтні 2026 року.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні +6...+12°C.

"Що близько до норми", - констатували в УкрГМЦ.

Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в УкраїніСередня температура повітря у жовтні 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:

  • 31-77 мм - по Україні;
  • 51-101 мм - у Карпатах.

"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про відчутні заморозки в перші дні жовтня - як на поверхні ґрунту, так і в повітрі (в окремих областях може бути до -5°С).

Крім того, громадянам пояснили, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.

Читайте також, як насправді працюють спеціалісти УкрГМЦ і створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Жовтень Негода в Україні Екологія Глобальне потепління Кліматолог Метеоролог Осінь
Новини
Росія створює новий "тіньовий флот" для обходу санкцій, - МЗС Британії
Росія створює новий "тіньовий флот" для обходу санкцій, - МЗС Британії
Аналітика
Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити