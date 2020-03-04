Внеочередное заседание Рады: онлайн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада рассмотрит кадровые изменения в Кабмине и заслушает отчет правоохранителей

Сегодня, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы будут рассматривать некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабмине и заслушают отчет правоохранителей. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Причины внеочередного заседания

Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Согласно опубликованной повестке дня, парламентарии должны рассмотреть несколько законопроектов. Вместе с тем, как уточнили в Офисе президента, Зеленский попросил внести в повестку вопросы по Кабмину и отчет правоохранителей.

Как позже стало известно, вопросы по Кабмину включают в себя отправку в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также нескольких министров.

Кто станет новым премьером

В пятницу, 28 февраля, по информации РБК-Украина, шли обсуждения о назначении на должность премьера Валерия Хорошковского. Раньше он предоставлял Офису президента консультации по вопросам таможни.

Кроме того, рассматривалась кандидатура Сергея Тигипко. Напомним, что Зеленский подтвердил факт встречи с Тигипко по поводу возможной работе в правительстве Украины.

Но уже во вторник, 3 марта, по словам источника РБК-Украина, Зеленский предложил назначить премьером Дениса Шмыгаля. На данный момент Шмыгаль занимает должность вице-премьера и министра развития общин и территорий.

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Возможный состав Кабмина Шмыгаля

По информации РБК-Украина, новый Кабмин Шмыгаля может выглядеть следующим образом:

министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов или Людмила Бугай .

или . министр экономики - Роман Жуковский

министр Кабинета министров - Олег Демчина

министр финансов - Игорь Уманский

вице-премьер по оборонной промышленности - Роман Коростелев

министр здравоохранения - Илья Емец

министр социальной политики - Марина Лазебна

министр спорта - Вадим Гутцайт

министр обороны - Андрей Таран

министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба (сохранив должность вице-премьера по евроинтеграции)

(сохранив должность вице-премьера по евроинтеграции) министр аграрной политики – Тимофей Милованов

министр внутренних дел – Арсен Аваков

министр инфраструктуры – Владислав Криклий

министр культуры – Владимир Бородянский

Отчет правоохранителей и отставка Рабошапки

Еще один пункт повестки внеочередного заседания - отчет правоохранителей. И как сообщил сам генпрокурор Руслан Рябошапка, в Раде может состояться голосование за его отставку. Но, по его словам, оно не будет успешным.

Вместе с тем, нардеп от “Слуги народа” Ирина Венедиктова сообщила РБК-Украина, что Рябошапка будет уволен, если его отчет будет неудовлетворительным. Также она рассказала о том, что новым генпрокурором может быть назначен нардеп Сергей Ионушас. По ее словам, фракция СН поддержала его кандидатуру на сигнальном голосовании.

В то же время, по словам главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, вопрос об увольнении Рябошапки на внеочередном заседании не будет рассматриваться.