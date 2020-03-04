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Внеочередное заседание Рады: онлайн

Новости » Политика     04.03.2020 - 06:00
Внеочередное заседание Рады: онлайн
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада рассмотрит кадровые изменения в Кабмине и заслушает отчет правоохранителей

Сегодня, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы будут рассматривать некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабмине и заслушают отчет правоохранителей. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Причины внеочередного заседания

Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Согласно опубликованной повестке дня, парламентарии должны рассмотреть несколько законопроектов. Вместе с тем, как уточнили в Офисе президента, Зеленский попросил внести в повестку вопросы по Кабмину и отчет правоохранителей.

Как позже стало известно, вопросы по Кабмину включают в себя отправку в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а также нескольких министров.

Кто станет новым премьером

В пятницу, 28 февраля, по информации РБК-Украина, шли обсуждения о назначении на должность премьера Валерия Хорошковского. Раньше он предоставлял Офису президента консультации по вопросам таможни.

Кроме того, рассматривалась кандидатура Сергея Тигипко. Напомним, что Зеленский подтвердил факт встречи с Тигипко по поводу возможной работе в правительстве Украины.

Но уже во вторник, 3 марта, по словам источника РБК-Украина, Зеленский предложил назначить премьером Дениса Шмыгаля. На данный момент Шмыгаль занимает должность вице-премьера и министра развития общин и территорий.

Внеочередное заседание Рады: онлайн

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Возможный состав Кабмина Шмыгаля

По информации РБК-Украина, новый Кабмин Шмыгаля может выглядеть следующим образом:

  • министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов или Людмила Бугай.
  • министр экономики - Роман Жуковский
  • министр Кабинета министров - Олег Демчина
  • министр финансов - Игорь Уманский
  • вице-премьер по оборонной промышленности - Роман Коростелев
  • министр здравоохранения - Илья Емец
  • министр социальной политики - Марина Лазебна
  • министр спорта - Вадим Гутцайт
  • министр обороны - Андрей Таран
  • министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба (сохранив должность вице-премьера по евроинтеграции)
  • министр аграрной политики – Тимофей Милованов
  • министр внутренних дел – Арсен Аваков
  • министр инфраструктуры – Владислав Криклий
  • министр культуры – Владимир Бородянский

Отчет правоохранителей и отставка Рабошапки

Еще один пункт повестки внеочередного заседания - отчет правоохранителей. И как сообщил сам генпрокурор Руслан Рябошапка, в Раде может состояться голосование за его отставку. Но, по его словам, оно не будет успешным.

Вместе с тем, нардеп от “Слуги народа” Ирина Венедиктова сообщила РБК-Украина, что Рябошапка будет уволен, если его отчет будет неудовлетворительным. Также она рассказала о том, что новым генпрокурором может быть назначен нардеп Сергей Ионушас. По ее словам, фракция СН поддержала его кандидатуру на сигнальном голосовании.

В то же время, по словам главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, вопрос об увольнении Рябошапки на внеочередном заседании не будет рассматриваться.

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