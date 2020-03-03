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Зеленский предлагает Шмыгаля на должность премьер-министра

Новости » Политика     03.03.2020 - 19:57
Зеленский предлагает Шмыгаля на должность премьер-министра
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Президент предлагает Шмыгаля на должность главы правительства

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

"Да", - подтвердил собеседник агентства на вопрос, предложил ли Зеленский назначить Шмыгаля на должность главы правительства.

Напомним, несколько влиятельных источников в "Слуге народа" сообщили РБК-Украина, что главным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"По предварительной информации, сегодня на вечернем заседании фракции будет принято решение об отставке премьер-министра Гончарука и соответственно всего состава Кабинета министров Украины. Также, учитывая результаты работы генерального прокурора высока вероятность, что и он покинет свой пост", - сообщил заместитель руководителя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.

Напомним, источники РБК-Украина в "Слуге народа" считают, что премьер-министр Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. По словам собеседника агентства, вопрос может быть решен после заседания фракции при участии президента.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украиныотставка
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