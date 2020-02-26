ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский встречался с Тигипко по поводу работы в правительстве

Новости » Политика     26.02.2020 - 11:38
Зеленский встречался с Тигипко по поводу работы в правительстве
Фото: Сергей Тигипко (Estonian Foreign Ministry)

Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020.

По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".

"И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - отметил президент.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром. В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что премьер-министр Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьера еще не решен.

Напомним, в начале февраля глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что смена всего состава Кабинета министров Украины возможна раньше чем через год.

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента и фракции "Слуга народа" в Раде много претензий к деятельности Кабмина. В то же время в правительстве ожидаются точечные перестановки.

Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО
Новости Украины Владимир ЗеленскийСергей Тигипкоправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь