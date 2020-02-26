Зеленский встречался с Тигипко по поводу работы в правительстве

Зеленский подтвердил встречу с Тигипко
Президент Украины Владимир Зеленский встречался с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве. Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020.
По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со "многими людьми".
"И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - отметил президент.
Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020
Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром. В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что премьер-министр Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьера еще не решен.
Напомним, в начале февраля глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что смена всего состава Кабинета министров Украины возможна раньше чем через год.
Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента и фракции "Слуга народа" в Раде много претензий к деятельности Кабмина. В то же время в правительстве ожидаются точечные перестановки.