ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде может состоятся голосование об отставке Рябошапки

Новости » Политика     02.03.2020 - 10:26
В Раде может состоятся голосование об отставке Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка считает, что голосование вряд ли будет успешным

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что "ничего нового, и ничего не состоится".

"Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - добавил он.

Ранее Офис генпрокурора опровергал отставку главы ведомства Руслана Рябошапки. Тогда это назвали "информационной провокацией и очередной атакой против реформы прокуратуры".

Ранее СМИ писали, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Согласно повестке дня, Верховная рада, в частности, рассмотрит вопрос "О Кабинете министров Украины". Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Разумков уточнил повестку дня внеочередного заседания Рады В Верховной раде пока нет заявления Гончаркука об отставке
Новости Украины отставкаВерховная РадаРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь