В Раде может состоятся голосование об отставке Рябошапки

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка считает, что голосование вряд ли будет успешным

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина".

Рябошапка отметил, что "ничего нового, и ничего не состоится".

"Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - добавил он.

Ранее Офис генпрокурора опровергал отставку главы ведомства Руслана Рябошапки. Тогда это назвали "информационной провокацией и очередной атакой против реформы прокуратуры".

Ранее СМИ писали, что Рябошапка после встречи на Банковой собирается в отставку. Президент якобы выразил недовольство работой Офиса генпрокурора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.

Согласно повестке дня, Верховная рада, в частности, рассмотрит вопрос "О Кабинете министров Украины". Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.