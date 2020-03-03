Завтра Рада не будет увольнять Рябошапку, - нардеп

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

В повестке дня Рады нет замены руководителей силовых органов

В повестке дня внеочередного заседания Верховной рады нет вопроса о замене руководителей силовых органов, в том числе генпрокурора Украины. Об этом сообщила заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Янченко отметила, что в повестке дня только отчет силовых органов.

"В рамках протокола эта кандидатура не обсуждалась. В шутку один из наших коллег предложил такую смену (Сергей Ионушас, - ред.). В повестке дня на внеочередном заседании вопрос стоит об отчете силовых органов. Об увольнении на сегодняшний день речи нет", - заявила Янченко.

Впрочем, источники РБК-Украина сообщали, что сигнальное голосование за Сергея Ионушаса было и фракция поддержала его.

Напомним, в Верховной раде Украины появился текст проекта постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.".

В проекте авторы подчеркивают, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности.